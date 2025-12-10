한은 ‘11월중 금융시장 동향 ’자료 가계대출 증가폭 45.7% 줄어들어 주식 투자 늘자 신용대출은 1.2조↑ 은행 기업대출, 대기업 중심 6조 ↑

[헤럴드경제=김벼리 기자] 정부의 고강도 가계대출 규제 정책에 지난달 주택담보대출 증가폭이 1년 8개월 만에 가장 낮았던 것으로 집계됐다. 다만 주식 투자가 늘면서 신용대출을 포함한 기타대출은 두 달 연속 1조원 넘게 증가했다.

10일 한국은행이 발표한 ‘2025년 11월 중 금융시장 동향’ 자료에 따르면 지난달 은행 가계대출은 1조9000억원 늘었다. 직전월(3조5000억원)보다 증가폭이 45.7% 줄었다. 지난해 11월(1조9000억원)과는 비슷한 증가폭을 보였다.

특히 주택담보대출의 증가폭은 지난달 7000억원 증가하며 10월(2조원)보다 증가폭이 65% 낮아졌다. 지난 2024년 3월(5000억원) 이후 1년 8개월 만에 가장 낮은 증가폭이다. 전세자금대출도 11월 3000억원 줄며 3개월 연속 감소세를 이어갔다.

한은은 “10·15 대책 이전 주택거래가 증가했지만 은행권의 가계대출 관리, 전세자금 수요 감소 등으로 증가폭이 축소됐다”고 설명했다.

다만 국내외 주식투자 확대 등 영향으로 기타대출은 신용대출을 중심으로 1조2000억원 늘었다. 10월(1조4000억원)에 이어 두 달 연속 1조원 넘게 증가했다.

11월 은행권의 기업대출은 대기업 대출을 중심으로 6조2000억원 늘었다. 10월(5조9000억원)보다 5.1%가량 늘었다. 전년 동기(2조2000억원)와 비교하면 2.8배 불었다.

대기업 대출 증가폭은 2000억원에서 2조4000억원으로 12배 커졌다. 은행들이 기업부문 영업을 강화했고, 일부 기업들이 시설투자를 집행하는 과정에서 대출이 늘었다. 중소기업 대출 증가폭은 같은 기간 5조7000억원에서 3조8000억원으로 33.3% 줄었다. 부가가치세 납부 등 계절요인 소멸과 일부 은행이 규제비율을 관리하면서 증가폭이 줄었다.

회사채는 시장금리 상승과 연말 북클로징(장부마감)을 앞둔 투자수요 둔화 등으로 11월 순발행 규모 증가폭이 4000억원으로 전월(7000억원)과 전년 동기(7000억원) 대비 모두 42.9% 줄었다. CP(기업어음)·단기사채는 지난달 2조4000억원 줄었다. 투자수요 감소와 일부 기업의 회사채 발행을 통한 상환자금 조달로 순상환됐다.

지난달 은행 수신은 36조6000억원 늘며 10월(-22조9000억원) 대비 증가 전환했다. 지난해 11월(18조9000억원)보다도 2배가량 높은 증가폭을 보였다.

종류별로 보면 수시입출식예금은 기업들의 결제성자금 유입, 지방자치단체 재정자금의 일시 예치 등의 영향으로 15조2000억원 늘었다. 은행채도 대출재원 마련과 LCR(유동성커버리지비율) 관리를 위한 자금조달 수요 등으로 12조원 늘었다. 정기예금은 은행의 규제비율 관리를 위한 예금 유치 노력 등에 4조5000억원 늘었다.

자산운용사의 수신 증가폭은 지난 10월 50조6000억원에서 지난달 9조7000억원으로 80.8% 감소했다. MMF는 수익률 이점이 줄면서 1000억원 줄었다. 주식형펀드와 기타펀드는 각각 6조9000억원, 8조7000억원 늘었고, 채권형펀드는 6조3000억원 줄었다.

한편, 국고채금리는 경기개선 전망과 금융안정 경계감 등으로 기준금리 인하에 대한 기대심리가 약화하면서 대체로 올랐다. 9일 기준 국고채 3년물 금리는 3.08%로 10월보다 0.36%포인트 올랐다. 10년물도 0.39%포인트 오른 3.45%였다. 같은 기간 미국채 10년물은 0.08%포인트 올랐다.

한은은 “주요 단기시장금리(3개월)는 국내 통화정책 기대 변화, 은행들의 자금 조달 수요 증가 등으로 큰 폭으로 올랐다”며 “코스피는 AI(인공지능) 부문 고평가 우려 등으로 상당폭 조정을 받았다가 11월 하순부터 미국 연준의 금리 인하 기대 강화 등으로 투자심리가 회복하면서 반등했다”고 설명했다.