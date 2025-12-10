‘국산39호 신약’ 배리트락스주 출하 연간 최대 250만명분 생산력 확보 글로벌 보건위상 강화, 후속 연구도

8일 오후 전남 화순에 위치한 GC녹십자 공장. 플루(독감백신)관, 수두관 등이 자리한 백신 제조시설 한쪽에 마련된 ‘탄저관’이 언론에 공개됐다.

이곳은 28년 숙원 끝에 개발에 성공한 세계 최초 유전자 재조합 단백질 탄저백신 ‘배리트락스주’의 생산기지다. 연간 최대 1000만도즈, 250만명분을 생산할 수 있는 탄저관은 250억원을 들여 2019년 준공된 후 6년의 기다림 끝에 마침내 이날 가동됐다.

‘국산 39호 신약’으로 기록된 배리트락스주는 이날 질병청 비축 백신으로 첫 출하를 시작했다. 이전까지 비축하고 있던 수입 탄저백신이 모두 올해 유효기간이 끝나면서, 이제 질병청이 보유하는 탄저백신은 모두 GC녹십자가 생산한 배리트락스주다.

지난 4월 품목허가를 획득한 후 8개월 만에 마침내 탄저균 테러 대응에 필수 의약품인 ‘국산 탄저백신’의 국가 비축을 시작한 것이다.

이로써 GC녹십자 화순공장은 대한민국에 없어서는 안 될 백신 제조시설로 자리매김했다. 탄저백신은 탄저 테러공격을 막는 ‘방패’인 만큼 매우 중요한 전략물자다. 그러나 호흡기 탄저 감염 시 치명률 97%에 달할 정도로 위험해 연구 자체가 어려웠다. 이 때문에 전 세계에서 탄저백신을 생산할 수 있는 나라는 미국과 영국 등 극소수뿐이다.

‘배리트락스주’는 기존 해외의 백신과 달리 독소 성분을 배제하고 방어 항원단백질만을 사용한 ‘유전자 재조합 단백질’ 백신으로, 부작용 가능성을 획기적으로 낮춰 안정성을 극대화했다.

이날 GC녹십자 화순공장에서 열린 배리트락스주 첫 출하 기념식에는 GC녹십자 관계자들은 물론 임승관 질병관리청장을 비롯한 질병청 관계자들이 참석했다.

임 청장은 “국산 탄저백신의 첫 출하는 국가기관과 민간기업이 긴밀한 협력으로 이뤄낸 국가적 성과”라며 “이번 성과가 국내 백신 산업의 기술적 역량과 생산 기반을 강화해 국가 보건안보 및 바이오산업 경쟁력 제고에 기여하는 중요한 전환점이 될 것”이라고 말했다.

허은철 GC녹십자 대표는 “질병청과 공동 개발한 국산 탄저백신의 첫 출하는 매우 뜻깊다”며 “앞으로도 국가 방역역량 강화 및 백신자급화를 위해 최선을 다할 것”이라고 말했다.

그동안 탄저백신은 전량 수입에 의존해야 했다. 테러에 대비해 비축하는 전략물자의 성격이 강해 원하는 만큼 구할 수도 없고, 가격도 비싸다. 탄저백신을 자체 생산할 수 있다는 것만으로도 테러 세력에는 상당한 위협이 된다.

김갑정 질병청 진단분석국장은 “기존에 백신을 수입하려면 수량이나 일정 조율 등에서 어려움이 많았다”며 “국내 기술로, 국내 공장에서 직접 생산하면 우리가 필요할 때 능동적으로 활용할 수 있기에 국가안보 면에서 상당히 역량이 올라간다”고 설명했다.

전 세계는 여전히 ‘탄저 공포’에 시달리고 있다. 탄저균은 불리한 환경조건에서도 장기간 생존이 가능해 사라지지 않는다.

이러한 상황에서 배리트락스주가 글로벌 보건 안보 위상에도 기여할 것이라는 기대가 나온다. 비병원성 탄저균을 직접 사용하는 기존 백신과 달리, 탄저 독소의 주요 구성 성분인 방어 항원(Protective Antigen) 단백질만을 발현 및 정제해 안전성이 높은 것이 특징이다. 실제 임상시험에서 우수한 안전성과 강력한 면역원성이 입증됐기 때문에, 기존 백신보다 강점을 갖고 있다.

국산 탄저백신 생산이 가능해진 만큼 보다 전향적인 비축 예산이 필요하다. 2026년 정부 예산안에 따르면 탄저백신 구입 예산은 올해보다 대폭 삭감된 32억1100만원이다. 전략물자의 성격이 강한 만큼 정부가 적극적으로 구매해야 한다는 지적이 나온다.

화순=최은지 기자