中 항공모함·폭격기 오키나와 주변 해역 누벼 함재기 이착륙 나흘간 140회로 늘어

[헤럴드경제=도현정 기자]중국이 일본 자위대 전투기에 레이더 조사 사태 이후 일본 오키나와현 섬 주변에서 무력시위를 이어가고 있다.

일본 방위성은 10일 중국 항공모함 랴오닝함이 이끄는 선단이 지난 5일 동중국해에서 오키나와현 해역에 접근, 7일까지 오키나와섬(沖繩本島)을 ‘ㄷ자 형태’로 에워싸듯 항해했다고 전했다. 랴오닝함은 전날까지는 오키나와현 동쪽 섬인 미나미다이토지마(南大東島) 주변을 시계 방향으로 나아가며 ‘S자 형태’로 포위하듯 이동했다.

이후 랴오닝함은 미나미다이토지마와 오키노토리시마(沖ノ鳥島·중국명 충즈냐오 암초) 사이 해역에서 남하하는 것으로 알려졌다.

방위성은 지난 8일 랴오닝함에서 함재기와 헬리콥터 등이 이착륙한 횟수가 약 40회라고 밝히기도 했다. 지난 5일부터 지난 8일까지 나흘간 함재기와 헬리콥터가 이착륙한 횟수는 약 140회에 이른다. 전날에는 랴오닝함 선단에 보급함까지 붙었다. 일본 지지통신은 랴오닝함 선단이 한 달 이상 장기 항해를 할 가능성도 있다고 보도했다.

니혼게이자이신문(닛케이)은 이와 관련해 일본 정부 내에서 중국군 항공모함이 일본 서남부 도서 지역인 난세이(南西) 제도에서 훈련하는 것을 일상화하려 한다는 우려가 나오고 있다고 알렸다. 닛케이는 “오키나와섬과 미야코지마(宮古島) 사이 해역은 중국군 함정이 태평양에 진출하는 주요한 경로 중 하나”라며 랴오닝함이 이 경로 이후 오키나와섬을 에워싸듯 항해한 것이 기존에 확인되지 않았던 동선이라고 분석했다.

전날 기자회견에서 사이토 아키라 해상막료장은 중국 항공모함이 오키나와섬과 미나미다이토지마 간 해역을 통과하며 함재기 이착륙 훈련을 한 것은 처음이라고 설명했다. 그는 “중국 해군 활동이 매우 활발해지고 활동 해역도 넓어지고 있다”고 말했다.

닛케이는 “이번처럼 다른 나라 섬을 에워싸는 구역에서 항모 이착륙 훈련을 하면 전투기가 상대국 영공에 가까워지는 것을 피할 수 없다”며 “다른 나라와 마찰이 생기기 쉽다”고 지적했다. 지난 6일의 레이더 조사에 이어 또 다른 갈등이 생길 수도 있다는 우려를 전한 것이다.

일본 정부는 자위대 호위함 ‘데루즈키’를 활용해 경계·감시 활동을 실시하고 있다. 중국 함재기 이착륙에 대응해 자위대 전투기도 긴급 발진을 이어가고 있다.

또 방위성 발표에 따르면 전날 중국군 폭격기 2대와 러시아군 폭격기 2대가 동중국해에서 일본 시코쿠 남쪽 태평양까지 공동 비행했다.이들 폭격기가 랴오닝함이 최근 항해했던 오키나와섬과 미야코지마 사이를 비행할 때 중국 전투기 J-16 4대가 합류하기도 했다.

NHK는 중국군과 러시아군 군용기가 함께 시코쿠 남쪽 태평양까지 비행한 것은 처음이라고 보도했다. 중국 항모가 태평양을 항해할 때 중국·러시아 군용기가 공동 비행한 것도 최초인 것으로 전해졌다. 방위성은 양국이 일본에 ‘시위 행동’을 명확히 하려 한 것으로 인식, 중국과 러시아에 각각 외교 경로를 통해 중대한 우려를 전했다고 밝혔다.

중국에서는 중러 군용기 편대가 랴오닝함 전단과 만날 가능성을 제기하며, 중국이 러시아와 함께 일본을 압박할 수 있다는 경고를 보내고 있다.

중국 군사 전문가 장쥔서는 이날 관영 환구시보와 인터뷰에서 중러 공군의 연합 훈련과 랴오닝함 전단의 원양 훈련은 시기적으로 “우연의 일치”라 주장하며 “중러 공군이 미야코 해협을 통과할 가능성이 매우 높은 만큼 중러 공군 편대와 랴오닝함 전단이 우연히 만날 가능성이 있다”고 말했다.

장쥔서는 “방어 작전에서 해군과 공군의 연합 전투력은 더욱 강력해질 것”이라며 “세계 평화를 공동으로 수호하고 제2차 세계대전 이후 형성된 국제 질서를 지키려는 두 국가의 굳건한 단합을 보여주는 것”이라고 덧붙였다.

군사 훈련이 우연히 같은 시기에 시행돼, 합동훈련 내지는 협력 등으로 이어졌다는 주장은 민감한 군사훈련을 시행할 때 종종 ‘변명처럼’ 나오는 얘기다. 미국도 대만과 합동으로 군사훈련을 해오면서, 2024년 4월 양국이 ‘계획에 없던 해상 조우’로 인해 서태평양에서 비공식 합동 훈련을 하게 됐다고 밝힌 바 있다. 이에 대해 당시 로이터 통신은 외부에는우연한 만남이라고 하자는 양측의 암묵적 합의가 있었다고 보도하기도 했다.