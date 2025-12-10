[헤럴드경제=민성기 기자] 배우 조진웅(본명 조원준)이 과거 소년범 이력 논란으로 은퇴를 선언한 가운데, 온라인상에서 그를 이순신 장군에 비유한 포스터가 확산하고 있어 논란이다.

10일 온라인 커뮤니티와 SNS 등에는 검은색 배경 위에 “We are Woong(위 아 웅)”, “조진웅이 이순신이다”라는 문구가 큼직하게 적힌 포스터가 퍼졌다.

제작 주체로 보이는 ‘제2의 인생 보장 위원회’는 “우리가 조진웅이다”라는 메시지를 덧붙였다.

포스터 양옆에는 “강도·강간 전과 없는 자만 돌을 던져라”, “더불어 사는 삶, 제2의 인생 보장하라”는 문구가 적혔다.

아울러 중앙에는 안중근 의사를 떠올리게 하는 큰 손바닥 이미지가 배치돼 눈길을 끈다. 그 아래에는 만세를 하는 듯한 군중의 실루엣이 그려졌다.

양옆으로는 태극 문양을 떠오르게 하는 붉은색, 파란색 원형 그래픽도 더해졌다.

이를 두고 누리꾼들 사이에서는 조진웅을 이순신에 비유한 것에 대해 비판이 쏟아졌다.

누리꾼들은 “이순신 장군을 왜 끌어들이냐”, “미화가 선을 넘었다”, “역사적 영웅과 소년범 전력 논란 배우를 같은 선상에 놓는 건 모욕적”, “논란 대응하려다 여론만 더 악화시킨다”, “역사 위인 중 절대 건들면 안 되는 인물 두 명을 건드리네”, “미화하는 수준이 선 넘었다”, “조진웅이 어떻게 이순신이냐”, “후손들이 소송 걸었으면 좋겠다” 등의 반응을 보였다.

일각에서는 “이 정도면 지능적 안티다”, “일부러 더 욕 먹이려고 만든 포스터 같다”, “아무리 봐도 혐오, 선동, 갈라치기용이다”, “이건 조진웅도 제발 그만하라고 울부짖을 것 같다”, “저건 비꼬는 거지” 등 댓글을 남겼다.

앞서 조진웅은 지난 6일 고등학생이던 시절 강도 등 중범죄를 저질러 보호처분을 받은 사실이 드러났다. 아울러 무명 배우 시절에도 극단 단원을 구타해 폭행 혐의로 벌금형 처분을 받았으며, 영화 ‘말죽거리 잔혹사’를 찍을 당시에는 음주 운전으로 면허 취소를 당한 적이 있다는 주장도 제기됐다.

조진웅 측은 소년범 의혹은 인정하면서도 “성폭행 관련한 행위와는 무관하다”며 강하게 부인했다. 이후 비판 여론이 계속되자 조진웅은 “모든 질책을 겸허히 수용하고, 모든 활동을 중단하겠다”라며 은퇴를 선언했다.