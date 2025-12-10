‘리테일·IB·운용·홀세일’ 잠재력 극대화 NH투자증권, 조직개편 단행

[헤럴드경제=홍태화 기자] NH투자증권이 내년도 경영 목표인 ‘자기자본이익률(ROE) 12% 지속 달성’을 위한 조직개편을 단행했다.

NH투자증권은 10일 “이번 조직개편은 ‘리테일·기업금융(IB)·운용·홀세일’ 핵심사업의 성장 잠재력 극대화와 함께 고객자금을 활용한 선순환 구조 강화에 중점을 뒀다”며 이같이 밝혔다.

세부적으로 리테일 부문은 리테일사업총괄부문을 폐지하고 대신 기존의 자산관리(WM)사업부와 디지털사업부를 독립적인 책임 경영체계로 운영키로 했다. 디지털사업부는 인공지능 전환(AX) 내재화와 디지털 자산관리 역량 확보를 중점적으로 추진할 방침이다.

기업금융 부문은 핵심 역량에 집중 및 내부통제 강화를 위한 조직으로 개편했다. IB1사업부는 기업금융에 전문화된 조직으로서 IB사업부로, IB2사업부는 부동산과 인프라금융에 전문성을 둔 부동산인프라사업부로 개편했다.

운용사업 부문은 IB사업부에서 이관받은 운용 기능과 대체자산투자 기능을 더해 발행어음운용부로 합쳤고, 홀세일 사업 부문은 스왑(Swap)팀을 스왑부로 개편하고 홍콩 스왑 데스크(Swap Desk)를 산하로 뒀다.

전사 지원 부문에서는 지속 가능한 성장을 위한 핵심역량 강화를 위해 금융소비자보호본부를 부문으로 개편해 금융당국의 정책 기조에 맞춰 소비자보호기능을 강화키로 했다.

NH투자증권은 “향후 구조적인 수익력을 확보하고 시장을 선도하는 증권사로 도약하기 위한 기반을 마련했다”고 말했다.

한편, NH투자증권은 이날 조직개편과 함께 임원급 인사를 단행했다. 특히 능력 중심의 조직문화를 만들기 위해 전문성과 역량을 갖춘 젊은 임원들을 중용했다고 밝혔다.

다음은 NH투자증권 임원 인사 명단.

<신규 선임> ◇상무보 ▶중서부본부장 황태석 ▶디지털자산관리본부장 이실 ▶정보보호본부장 이선규 ▶IT본부장 박기춘 ▶금융소비자보호부문장 노상인

<승진> ◇전무 ▶Wholesale사업부 대표 임계현 ▶경영전략본부장 박선학 ◇상무 ▶재경1본부장 최승희 ▶동부본부장 이재열 ▶ESG본부장 임철순 ▶Syndication본부장 조현광 ▶상품솔루션본부장 전동현 ▶부동산금융본부장 박유신 ▶Industry2본부장 최민호

<전보> ▶채널솔루션부문장 이재경 ▶IB사업부 대표 김형진 ▶Industry1본부장 홍국일 ▶전략운용본부장 김중곤 ▶Operation혁신본부장 김규진