현대프리미엄아울렛 남양주 스페이스원에…품질·가격 경쟁력 갖춰 120여 브랜드 800여종 선봬…“오프라인 활용한 옴니 채널화 속도”

[헤럴드경제=김진 기자] 현대홈쇼핑이 뷰티 편집숍을 열며 오프라인 뷰티 시장에 진출한다. 우수한 상품력과 가격 경쟁력을 기반으로 니치마켓을 공략한다는 구상이다.

현대홈쇼핑은 경기도 남양주시에 있는 현대프리미엄아울렛 스페이스원 1층에 150㎡ 규모의 뷰티 편집숍 ‘코아시스(Coasis)’를 열었다고 10일 밝혔다. TV홈쇼핑 업체 중 오프라인 뷰티 매장을 여는 건 현대홈쇼핑이 처음이다.

‘코스메틱(cosmetic)’과 ‘오아시스(oasis)’를 합친 코아시스는 ‘아름다움을 찾는 긴 여정에서의 오아시스와 같은 휴식과 힐링’이라는 의미다. 매장은 카테고리존과 아일랜드존, 슈퍼프라이스존, 시그니처존 등 네 가지 조닝으로 구성했다.

현대홈쇼핑이 확보한 300곳 이상의 뷰티 협력사 가운데 120여개 브랜드의 800여종을 선보인다. TV홈쇼핑이나 현대H몰에서 판매하는 뷰티 상품 외에 코아시스 전용으로 기획한 단독 상품도 내놓는다.

카테고리존에서는 크림, 에센스, 토너 등 주요 카테고리별 히트 상품을 선보인다. 아일랜드존은 TV홈쇼핑에서 판매하는 다구성 세트 상품의 실속형 세트를 판매한다. 슈퍼프라이스존에서는 월 단위 대규모 기획전을 통해 최대 90% 할인된 상품을, 시그니처존에선 코아시스에서만 구매할 수 있는 단독 기획 상품을 만날 수 있다.

타깃은 웰에이징(Well-aging)을 지향하는 30~60대 여성이다. 기미, 주름, 탄력 등 피부 고민에 맞춘 기능성 스킨케어 중심으로 라인업을 구성했다.

현대홈쇼핑은 현대아울렛 중심으로 채널을 확장한다. TV와 모바일에 이어 오프라인을 아우르는 플랫폼 다양성에 기반한 옴니채널 전략도 가속화한다. 최근 조직개편을 진행해 ‘옴니커머스팀’도 만들었다. 오프라인 채널의 경쟁력을 높이고, 기존 TV홈쇼핑 및 모바일 라이브커머스의 유기적 연계 강화를 전담한다.

현대홈쇼핑 관계자는 “다른 오프라인 뷰티 채널과 브랜드 중복률을 10% 미만으로 관리해 기존 뷰티 편집숍과 차별화된 포지셔닝을 구축할 것”이라며 “고객 접점을 넓혀 TV홈쇼핑이나 모바일 라이브커머스를 이용하지 않는 고객을 유입시키겠다”고 말했다.