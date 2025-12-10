할인코드 입력 시 최대 10% 할인 유럽 철도 즉시 할인 프로모션도 진행

[헤럴드경제=서재근 기자] 티웨이항공이 오는 20일까지 유럽·시드니·밴쿠버 장거리 얼리버드 프로모션을 진행한다고 10일 밝혔다.

‘장거리 얼리버드’ 프로모션은 유럽 4개 노선(파리·로마·프랑크푸르트·바르셀로나)과 호주 시드니, 캐나다 밴쿠버 노선을 대상으로 티웨이항공 공식 홈페이지와 앱(웹)을 통해 진행된다. 탑승 기간은 일부 기간을 제외한 2026년 3월 1일부터 10월 24일까지다.

티웨이항공 회원이라면 누구나 항공권 예매 시 ‘FLYDEC’를 입력하면 최대 10% 할인된 가격에 유럽·시드니·밴쿠버 노선을 예약할 수 있다. 항공권은 이코노미석과 비즈니스 세이버 모두 적용 가능하며, 항공권 편도 및 왕복 예약 시 가격 확인 단계에서 할인코드 배지를 확인 후 예매하면 된다.

얼리버드 할인코드 이벤트와 함께 이벤트 페이지에서 결제 금액에 따라 각각 사용할 수 있는 4만원, 10만원 쿠폰을 다운 받을 수 있다. 여기에 프론트 존과 프리미엄 존 구매 시 사용 가능한 2000원, 5000원 할인 사전 좌석 할인 쿠폰도 제공한다.

이 외에도 티웨이항공 탑승객이라면 유럽 철도 8% 즉시 할인 프로모션도 진행 중이며, 티웨이항공 가입 시 신규 회원 쿠폰팩부터 발권 수수료 무료, 기프트 카드 할인, 항공권 특가 알림 혜택도 받을 수 있다.

장거리 얼리버드 프로모션 페이지에서는 연휴와 연차를 활용해 더욱 효율적으로 즐길 수 있는 2026년 장거리 여행 추천 시기도 선보이고 있다. 자세한 내용은 티웨이항공 공식 홈페이지에서 확인 가능하다.

티웨이항공 관계자는 “다가오는 2026년 유럽과 시드니, 밴쿠버로 장거리 여행을 계획하시는 분들을 위해 합리적인 항공권 프로모션을 준비했다”며 “티웨이항공을 이용하시는 승객분들의 편안한 여정을 위해 항상 안전 운항을 기반으로 최상의 서비스를 제공할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.