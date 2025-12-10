민박업協과 시상 및 안전위생 가이드 제작

청주 가영당 한옥문화스테이
[헤럴드경제=함영훈 기자] 한국관광공사(사장직무대행 서영충)는 한국민박업협회와 함께 ‘2025년 한국 민박업 우수 숙소’ 10개소를 최종 선정해 10일 한국 프레스센터에서 시상식을 개최한다.

선정된 곳은 ▷국내산 소나무와 황토로 지어진 전통 가옥 ‘가영당 한옥문화 스테이’ ▷객실 안에서 바다가 보이는 ‘씨사이드 클라우드’ ▷동대문이 내려다보이는 마을에 자리한 ‘하이얀’ 등 10곳이다.

관광공사는 한국관광통합플랫폼 ‘VISITKOREA(visitkorea.or.kr)’를 통해 이들 우수 숙소 10개를 자세히 소개한다.

하이얀
영어, 중국어, 일본어 등 8개 언어로 번역된 기사형 콘텐츠로 전 세계 잠재 방한 관광객에게 다양한 매력을 지닌 민박업 숙소를 소개할 계획이다.

쇼핑숙박팀 유한순 팀장은 “K-컬처의 인기가 높아지면서 한국 고유의 매력을 체험할 수 있는 민박 숙소에 대한 외국관광객들의 관심이 커지고 있다”라며, “공사는 내년에도 우수한 숙소 발굴 사업을 확대하여 K-스테이 경쟁력을 더욱 높여나갈 것”이라고 밝혔다.

한국관광공사는 숙박시설 품질 향상과 운영 경쟁력 강화를 위한 다양한 사업을 추진해 왔다. 전국 민박업 운영자 및 예비창업자 1209명을 대상으로 교육·컨설팅을 진행했다.

부산 씨싸이드 클라우드
아울러 한국민박업협회와 공동으로 안전ㆍ위생가이드를 제작 배포하여 업계 전반의 품질 향상을 위한 실질적인 노력을 기울였다.

10개의 우수 숙소는 주로 외국인관광객을 대상으로 숙박서비스를 제공하는 외국인관광도시민박업, 한옥체험업 중 1차 서류 평가와 전문 심사 위원단의 현장평가를 통해 최종 선정됐다. 2차 현장평가에서는 ▷숙박시설 인프라 ▷고객 서비스 및 소통 ▷시설 매력도 ▷법규 및 안전 준수 여부 등을 종합적으로 평가했다.


