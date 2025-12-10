민박업協과 시상 및 안전위생 가이드 제작

[헤럴드경제=함영훈 기자] 한국관광공사(사장직무대행 서영충)는 한국민박업협회와 함께 ‘2025년 한국 민박업 우수 숙소’ 10개소를 최종 선정해 10일 한국 프레스센터에서 시상식을 개최한다.

선정된 곳은 ▷국내산 소나무와 황토로 지어진 전통 가옥 ‘가영당 한옥문화 스테이’ ▷객실 안에서 바다가 보이는 ‘씨사이드 클라우드’ ▷동대문이 내려다보이는 마을에 자리한 ‘하이얀’ 등 10곳이다.

관광공사는 한국관광통합플랫폼 ‘VISITKOREA(visitkorea.or.kr)’를 통해 이들 우수 숙소 10개를 자세히 소개한다.

영어, 중국어, 일본어 등 8개 언어로 번역된 기사형 콘텐츠로 전 세계 잠재 방한 관광객에게 다양한 매력을 지닌 민박업 숙소를 소개할 계획이다.

쇼핑숙박팀 유한순 팀장은 “K-컬처의 인기가 높아지면서 한국 고유의 매력을 체험할 수 있는 민박 숙소에 대한 외국관광객들의 관심이 커지고 있다”라며, “공사는 내년에도 우수한 숙소 발굴 사업을 확대하여 K-스테이 경쟁력을 더욱 높여나갈 것”이라고 밝혔다.

한국관광공사는 숙박시설 품질 향상과 운영 경쟁력 강화를 위한 다양한 사업을 추진해 왔다. 전국 민박업 운영자 및 예비창업자 1209명을 대상으로 교육·컨설팅을 진행했다.

아울러 한국민박업협회와 공동으로 안전ㆍ위생가이드를 제작 배포하여 업계 전반의 품질 향상을 위한 실질적인 노력을 기울였다.

10개의 우수 숙소는 주로 외국인관광객을 대상으로 숙박서비스를 제공하는 외국인관광도시민박업, 한옥체험업 중 1차 서류 평가와 전문 심사 위원단의 현장평가를 통해 최종 선정됐다. 2차 현장평가에서는 ▷숙박시설 인프라 ▷고객 서비스 및 소통 ▷시설 매력도 ▷법규 및 안전 준수 여부 등을 종합적으로 평가했다.