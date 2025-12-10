美 에너지인프라 기업에 3년간 공급 현지 공장 NCA 라인 전환해 생산 각형 배터리 경쟁력 인정…“추가 계약 기대”

[헤럴드경제=권제인 기자] 삼성SDI가 미국의 대형 에너지 전문기업에 2조원 규모의 에너지저장장치(ESS)용 리튬인산철(LFP) 배터리를 공급한다.

삼성SDI는 10일 미주법인인 ‘삼성SDI 아메리카(SDIA)’가 미국의 에너지 관련 인프라 개발∙운영 업체와 ESS용 LFP 배터리 공급을 위한 다년 계약을 체결했다고 밝혔다. 계약 규모는 금액 기준으로 총 2조원 이상으로, 오는 2027년부터 약 3년간 공급할 예정이다.

이번 계약에 따라 공급하게 될 제품은 미국 현지 공장의 라인 전환을 통해 생산될 계획이다. 삼성SDI는 미국 내 전기차 시장 공략을 위해 스텔란티스와 공동으로 전기차용 각형 배터리 공장을 건설해 가동하고 있으며, 현지 시장 수요 변화에 대응하기 위해 일부 생산라인을 ESS용으로 전환하고 있다. 특히 현재는 ESS용 삼원계(NCA) 배터리를 생산 중이지만 현지 수요에 맞춰 LFP 생산라인도 확보할 계획이다.

삼성SDI가 이번에 공급하는 LFP 배터리셀은 일체형 ESS 배터리 솔루션인 삼성배터리박스(SBB) 2.0에 탑재된다. SBB는 20피트(ft) 크기의 컨테이너에 배터리와 화재 안전장치 등을 통합 설치한 일체형 ESS 솔루션으로, SBB 2.0은 각형 LFP 배터리가 적용된 첫 모델이다.

삼성SDI는 삼원계 배터리에 주력했던 제품 포트폴리오를 LFP 배터리로 확장하는 한편, ESS용 각형 배터리의 글로벌 판로를 지속적으로 확대한다는 점에서 의미가 있다고 설명했다.

업계에서는 파우치형에 비해 내구성이 뛰어난 각형의 장점과 함께 삼성SDI가 첨단 안전성 기술을 글로벌 시장에서 인정받은 것이 이번 공급 계약 성사에 주효했다고 분석했다.

또한, 삼성SDI는 현재까지 미국 내에서 유일한 비(非)중국계 각형 배터리 제조사로 알려져 있어 현지 시장 공략에서 유리한 입지를 확보한 것으로 평가된다. 삼성SDI가 이번 수주 외에도 복수의 글로벌 고객사들과 LFP 및 삼원계 배터리 공급에 대한 협의를 진행 중인 만큼 향후 추가적인 계약도 기대된다.

삼성SDI 관계자는 “ESS용 LFP 배터리의 대규모 장기 계약을 통해 새로운 시장을 확보했다는 점에서 의미가 크다”면서 “이번 계약을 시작으로 글로벌 고객사들에 화재 안전성은 물론 성능과 가격 경쟁력이 모두 뛰어난 ESS 제품 공급을 확대해 나갈 것”이라고 말했다.