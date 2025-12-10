[헤럴드경제(청송)=김병진 기자]경북 청송군은 9일 군청 제1회의실에서 윤경희 청송군수, 김양태 사과축제추진위원장, 사과협회 회장단, 농업인 단체 회장단 등 60여명이 참석한 가운데 지난 10월 열린 제19회 청송사과축제 평가 보고회를 열었다.

이날 참석자들은 지난 제19회 청송사과축제 운영 전반에 대한 평가를 통해 축제의 현주소 인식과 아울러 다양한 분야의 건의 사항 등 의견 수렴을 통한 축제 발전 방안을 모색하는 시간을 가졌다.

평가를 맡은 케이탑 연구소 보고서에 따르면 축제 기간 5일간 471억원의 직접 경제효과, 972억원의 간접 경제효과가 나타났다.

방문객 만족도는 평균 6.06점(7점 만점 기준)으로 전년 대비 0.13점 상승하면서 해마다 축제가 성장하고 있다는 평가를 받았다.

무엇보다 지난 3월 대형 산불로 큰 피해를 본 청송의 지역 경제가 조금씩 회복하는 데 이번 축제가 전환점이 됐다는 설명이다.

청송군 관계자는 “청송사과축제는 청송의 미래 경쟁력을 높이는 핵심 콘텐츠로 오늘 평가 보고회에서 제시된 다양한 의견을 토대로 더욱 완성도 높은 축제를 만들어 가겠다”고 밝혔다.