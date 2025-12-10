[헤럴드경제(안동)=김병진 기자]경북도는 9일 경주 라한셀렉트호텔 컨벤션 홀에서 32개 건강마을 주민과 시군 보건소 관계자와 경북도 통합건강증진사업지원단 교수 등 600여 명이 참석한 가운데 ‘2025년 건강마을 조성사업 10주년 기념 성과대회’를 개최했다.

이번 행사는 2014년부터 시작된 건강마을 조성사업 10년의 성과를 돌아보고 주민이 주도하는 건강공동체로의 발전 방향을 모색하기 위해 마련됐다.

경북대 의과대학 홍남수 교수는 ‘건강마을 10년의 성과와 향후 방향’에 대한 주제 발표를 통해 지속 가능한 건강공동체의 발전 가능성을 소개했다.

또 김호섭 경북도 복지건강국장, 김건엽 경북도 통합건강증진사업지원단장, 건강마을 주민대표, 보건소 담당자 등은 ‘10주년 기념 퍼포먼스 및 비전 선언’에서 도민이 함께 만드는 건강한 미래상을 제시했다.

토크쇼에는 김미한 경일대 간호학과 교수와 건강마을 주민대표 및 보건소 대표가 참여해 건강마을의 지난 10년간 변화, 주민이 체감한 성과, 향후 방향에 대해 살펴봤다.

건강마을은 전국 최초의 주민 주도형 건강 증진 사업이다.

주민 스스로 건강 문제를 발굴하고 해결 방안을 모색하는 생활밀착형 건강공동체 모델로 22개 시군 32개 마을이 참여 중이다.

걷기, 식생활 개선, 마음 학교 등 다양한 프로그램을 운영해 표준화 사망률 감소, 건강행태 개선 등 실질적인 건강 성과를 거두고 있다.

김호섭 경북도 복지건강국장은 “건강마을은 행정이 아닌 주민의 손으로 만들어온 10년의 변화”라며“앞으로도 주민 주도형 건강공동체가 지역 곳곳으로 확산할 수 있도록 경상북도가 적극적으로 지원 하겠다”고 말했다.