[헤럴드경제(안동)=김병진 기자]경북도의회는 9일 도의회에서 박성수 경북도경제진흥원장 후보자 인사청문위원회를 열고 후보자의 정책 비전과 실행 의지를 종합적으로 검증했다.

도의회 인사청문위원회는 박 원장 후보자를 상대로 인공지능(AI) 기반 수출기업 발굴과 글로벌 마케팅 체계 구축 방안, 기업 성장 단계별 체계적인 지원 정책 등에 대해 질의하고 제조업 및 관광 등으로 AI 융합 확대 계획이 기관 역량 범위 내에서 추진 가능한지 검증했다.

경제진흥원의 구조적 문제에 대한 해결 방안과 관련해서는 경북도 산하 경제 관련 기관 간 역할을 명확히 하고 협업 체계를 구축해야 한다고 강조했다.

또 기업의 성장 주기를 조정하고 조율할 수 있는 통합지원체계 마련과 재정 손실·행사성 예산 문제 등 개선, 재정 안정성 확보 등을 박 원장 후보자에게 주문했다.

이와 함께 기관의 공공성과 전문성을 강화할 수 있는 조직 혁신 방안을 마련할 것을 요구했다.

이번 청문회는 ‘경북도의회 인사청문회 조례’에 따라 도지사의 인사청문 요청으로 개최됐으며 위원회에서 채택한 경과보고서는 조례에 따라 경북도에 보내질 예정이다.

이선희(청도) 인상청문위원장은 “경제진흥원장은 단순한 행정 관리자가 아닌 조직 역량을 결집하고 예산 집행 성과를 극대화해야 할 최고의 책임자인 만큼 현재 직면한 어려움과 기관의 한계를 능동적으로 돌파해 나가는 리더십을 발휘해야 한다”고 말했다.

한편 이번 청문회는 ‘경북도의회 인사청문회 조례에 따라 도지사의 인사청문 요청으로 개최됐으며 위원회에서 채택한 경과보고서는 조례에 따라 집행부에 회신될 예정이다.