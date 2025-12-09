[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]iM뱅크는 서울 신라호텔에서 개최된 ‘2025 한국의경영대상’에서 ESG경영 부문 대상 및 황병우 은행장이 최고경영자상을 동시 수상했다고 9일 밝혔다.

한국능률협회컨설팅(KMAC)이 주관하는 한국의 경영대상은 1988년 시작해 올해 38번째를 맞이했다. 국내 산업의 지속 가능한 성장과 글로벌 경쟁력 강화를 목표로 하는 종합 경영 시상 제도다.

최고경영자상 선정 배경으로는 지난 2023년 황 은행장 취임 이후 ESG 최고의사결정기구인 ESG위원회를 이사회 소위원회로 설립하고 ESG전담조직을 꾸려 지속 가능한 경영 체계를 구성한 것이 주요 성과로 인정됐다.

또 ESG거버넌스 확립을 위해 ESG업무운용규정을 제·개정 후 각 사업별 산재해 있던 ESG경영·금융 실적 및 성과를 체계적으로 관리하는 기틀도 완성했다.

이후 전 직원 접근이 가능한 경영정보시스템 내 ESG통합시스템을 구축하고 시각화 프로그램을 도입해 관리체계를 강화해 운영한 노력이 높은 평가를 받았다.

황병우 은행장은 “이번 수상은 iM뱅크가 지속 가능한 금융 성과 창출과 사회적 책임을 경영의 핵심으로 삼고 임직원 모두가 노력으로 이뤄 낸 결과”라며 “앞으로도 iM뱅크는 더욱 ESG경영을 강화하고 환경과 사회 전반에 긍정적인 영향을 미치는 금융기관으로 자리매김하도록 최선을 다하겠다”고 말했다.