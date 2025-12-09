센서타워 보고서…다운로드 성장 순위 1위 MAU 1위는 쿠팡…네이버, 성장 2위로 추격

[헤럴드경제=김진 기자] 네이버가 지난 3월 출시한 인공지능(AI) 기반 쇼핑 앱 네이버플러스 스토어가 올해 국내 이커머스 시장에서 가장 성장한 것으로 나타났다.

글로벌 앱 마켓 분석 업체인 센서타워는 9일 ‘2025년 홀리데이 시즌 이커머스 앱 및 브랜드 인사이트’ 보고서를 통해 이 같은 분석을 내놨다. 보고서에 따르면 네이버플러스 스토어는 올해 1~10월 한국 시장에서 다운로드 순위, 다운로드 성장 순위에서 모두 1위를 차지했다.

이 기간 한국 내 이커머스 앱의 월간활성사용자(MAU)와 MAU 성장 순위는 모두 쿠팡이 1위였다. 네이버플러스 스토어는 MAU 성장 순위에서는 2위에 올랐다.

네이버플러스 스토어는 지난 3월 출시된 이후 구글플레이와 애플 앱스토어에서 모두 다운로드 1위를 기록했다. 지난 3~5월 다운로드 수 기준 전체 1위로 챗GPT보다 많았다. 10월 기준 누적 다운로드 수는 800만건에 근접했다.

네이버플러스 스토어의 사용자 중에서는 여성이 58%, 35~44세가 41%로 비중이 높게 나타났다. 보고서는 생활 쇼핑과 가정 소비 중심의 중장년 여성층에 강한 매력도를 지닌 플랫폼이라고 분석했다.

세계 이커머스 앱 순위를 보면 테무(Temu)가 올해 다운로드와 MAU 성장 순위에서 모두 1위를 차지했다. 블링킷(Blinkit)은 다운로드 성장 순위에서 1위를 차지했다.

세계 전체 이커머스 앱 다운로드 수는 올해 63억5000만건으로, 2019년 43억6000만건에서 45% 이상 증가했다. 연평균 성장률은 약 6.5%다.

보고서는 팬데믹 이후 세계적으로 온라인 소비가 빠르게 확산하며 모바일 이커머스 생태계가 장기 성장 기반을 갖추게 됐다고 분석했다. 또 사용자 규모가 포화에 가까워지면서 시장의 경쟁 초점이 신규 사용자 확보에서 사용자 유지와 서비스 경험 고도화로 이동하고 있다고 설명했다.

특히 올해 글로벌 이커머스 성장은 성숙 시장에서 신흥 시장으로 중심축이 이동하고 있다고 봤다. 이에 따라 라틴 아메리카, 아프리카, 중동이 전 세계 다운로드 증가를 이끌었다고 전했다.

디지털 광고 시장에서는 쇼핑 업종이 가장 큰 비중을 차지했다. 미국 시장의 경우 올해 1~10월에 약 190억달러(28조원)의 디지털 광고비가 쇼핑 업계에서 집행된 것으로 나타났다.