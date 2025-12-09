“잘한 정책 뽑아주세요” 안양시, 10대뉴스 선정 시민투표 진행 9~15일 시 공식 블로그에서 진행…20개 후보 중 10개 선택

[헤럴드경제(안양)=박정규 기자]매년 상장(賞狀)을 휩쓸어버린 최대호 안양시장이 올해도 엄청난 공력으로 전국 지자체에 나비효과를 일으켰다. 국내최초, 지자체 최초 등 수식어는 최대호 시장에게 붙는 흔한 수식어다. 행정의 달인이다. 안양축제서 시민 공무원과 함께 ‘곰춤(덩치가 커 붙은 이름)’을 선보이고, 시민의 애환에 눈물 흘린다. 전국 243개 지자체장이 최대호 안양시장에게 배워야 할 이유는 너무 많다. 매일 안양시 정책을 벤치마킹하기위해 국내·외에서 몰려온다. 안양학 강의는 최 시장의 재능기부다로 인기몰이중이다. 안양시 인구는 57만명이다.

최 시장이 올해 일궈낸 수많은 공적 중 20개를 꼽았다.

올해 안양시정 10대 뉴스의 후보는 총 20개로 ▷농수산물도매시장 청과동 붕괴 신속대응으로 대형피해 예방 ▷박달스마트시티 조성사업 사업시행자 지정 ▷정부혁신·규제혁신·적극행정 ‘1등 혁신도시’ 달성 ▷인덕원 ‘인텐스퀘어’ 공사 착공▷서울대 안양수목원 전면 개방 ▷수도권 철도망 중심도시 기반 강화 ▷석수체육센터・비산노인종합복지관 개관 등 생활 인프라 확충이 포함됐다.

안양시는 오는 15일까지 7일간 ‘2025년 안양시정 10대 뉴스’ 선정을 위한 온라인 시민 투표를 실시한다.

이번 투표는 한 해 동안 안양시가 추진한 주요 정책을 시민이 평가하고 선택하는 설문조사다. 정책 추진 사항을 시민과 공유하고 향후 시정 방향에 반영하기 위해 마련됐다.

설문은 안양시 공식 블로그에서 진행된다. 안양시 정책에 관심 있는 시민 누구나 참여할 수 있다.

20개 후보 중 10개를 선택해 투표하면 된다.

안양시는 설문 결과를 바탕으로 오는 18일 ‘2025년 안양시정 10대 뉴스’를 발표할 예정이다.