[헤럴드경제=함영훈 기자] 인천나은병원 산하 사단법인 나은사랑은 최근 인천 동구 창영종합사회복지관에 지역 내 취약계층을 위한 사골곰탕 1000개를 기부했다고 9일 밝혔다.

이번 나눔은 경제적 어려움과 추운 날씨로 인해 끼니 해결에 어려움을 겪는 지역 취약계층 어르신 및 복지 사각지대 이웃들이 따뜻한 한 끼 식사를 하실 수 있도록 지원하기 위해 마련되었다.

기부 물품은 창영종합사회복지관을 통해 동구 관내 저소득 가정 및 독거 어르신 등 도움이 필요한 가구에 배부될 예정이다.

하헌영 병원장은 “지역사회와 함께하는 나눔은 병원의 중요한 역할 중 하나”라며 “앞으로도 다양한 사회공헌 활동을 통해 지역 이웃들의 건강과 복지 향상에 지속적으로 기여하겠다”고 밝혔다.

오병규 창영종합사회복지관 관장은 “겨울을 앞두고 취약계층에게 꼭 필요한 식품을 지원받게 되어 큰 도움이 된다”며 “기부해주신 따뜻한 마음을 담아 어려운 이웃에게 잘 전달하겠다”고 전했다.

한편 사단법인 나은사랑은 2001년 지역 발전을 위한 모임으로 출발해 다양한 봉사활동을 이어왔으며, 2024년 명칭 변경과 함께 노인복지 및 지역사회 중심의 사회공헌 활동을 강화하고 있다. 앞으로도 지역사회 기관과 협력해 지역 이웃을 위한 실질적 지원과 나눔 활동을 지속적으로 확대해 나갈 계획이라고 밝혔다.