우리·하나·경남은행과 함께 공동 기부금 마련 장기 체납 위기 가구에 임대료·관리비 지원

[헤럴드경제=윤성현 기자] 연말을 맞아 한국토지주택공사(LH)가 임대료 장기 체납 등으로 주거 위기에 처한 임차인을 위해 총 4억5000만원의 기부금을 긴급 지원한다.

LH는 9일 진주 본사에서 ‘위기가구 생활안정 지원사업 기부금 전달식’을 열고 우리은행, 하나은행, 경남은행과 함께 마련한 기부금 4억5천만원을 주거복지재단에 전달했다고 밝혔다. 이 중 LH가 3억원을, 각 은행은 5000만원씩 총 1억5000만원을 분담했다.

이번 기부금은 LH 임대주택 거주자 중 실직, 질병, 사고 등 불가피한 사유로 임대료나 관리비를 장기간 체납해 퇴거 위기에 몰린 가구를 위해 사용된다. 지원 대상은 지자체, 학계, 시민단체(NGO) 등으로 구성된 ‘LH주거지원위원회’ 심사를 통해 선정된다.

전달식에는 조경숙 LH 주거복지본부장을 비롯해 이민구 우리은행 경남영업본부장, 임재문 경남은행 서부수도권영업그룹장, 허장영 하나은행 진주지점장, 임현숙 주거복지재단 실장 등이 참석했다. 조 본부장은 “이번 기부금이 임차 가구의 일상 회복과 자활에 도움이 되길 바란다”며 “앞으로도 취약계층의 주거 위기 극복을 위해 다양한 기관과의 협업을 확대해 나가겠다”고 밝혔다.

LH는 지난 2020년부터 민간 및 공공기관과 협업해 생계위기 임차인 지원 사업을 지속해왔으며, 이번 기부를 포함한 누적 기부액은 총 22억1000만원에 달한다.

한편, 이날 전달식은 ‘2026년 위기가구 생활안정 지원사업’의 일환으로 진행됐다. 전달식 현장에는 LH와 참여 금융기관 대표들이 함께 기부금 현판을 들고 기념촬영을 진행했다.