고객사 초청 프라이빗관으로 운영 콕핏 통합설루션, 섀시통합설루션 등 신기술 전시 ‘홀로그래픽 윈드쉴드 디스플레이’ CES 혁신상 수상

[헤럴드경제=서재근 기자] 현대모비스가 내년 1월 6일부터 9일까지 미국 라스베가스에서 열리는 CES 2026에 참가해 30여 종의 모빌리티 융합기술을 선보인다고 9일 밝혔다.

현대모비스는 이번에는 사전 초청된 고객사를 대상으로만 프라이빗관으로 부스를 운영한다. 일반 관람객들에게 모빌리티 선행기술을 알리는 것도 중요하지만, 북미지역 고객사를 초청해 CES를 내실 있는 수주의 장으로 삼겠다고 판단했기 때문이다.

이번 CES에서 현대모비스는 ‘진화의 층’을 주제로 기술간 연결과 융합을 강조하기로 했다. 전장·전동화·섀시안전 등 핵심부품 각 분야의 첨단기술을 선별해 글로벌 고객사에 집중적으로 소개하기로 한 것이다. 이미 다수의 글로벌 완성차 구매·기술 총괄 등 최고경영진들이 방문하기로 결정하며, 신기술에 대한 기대감을 표현한 것으로 알려졌다.

현대모비스가 야심차게 준비한 대표 전시품은 콕핏 통합설루션 엠빅스 7.0과 전자식 제어장치인 X-바이 와이어 기술이다.

먼저 엠빅스는 현대모비스의 인포테인먼트 기술을 총망라한 콕핏(운전석) 통합 설루션으로, 7.0 버전을 새로 선보인다. 대표 기술로는 ▷전면 유리창에 주행정보를 투영하는 홀로그래픽 윈드쉴드 디스플레이 ▷위아래로 확장 가능한 18.1인치 대형 디스플레이 ▷심미성과 조작성을 강조한 콘솔 조작계 등 혁신 기술을 집약시켰다.

X-바이 와이어 통합설루션도 눈여겨볼 만하다. X-바이 와이어는 기계적 연결 없이 전기 신호로 조향과 제동을 제어하는 기술이다. 단일 제어기에서 두 기능을 통합해 최적의 주행 성능을 구현할 수 있다. 현대모비스는 X-바이 와이어에 이중 안전장치도 적용했다. 조향 기능에 오류가 발생하더라도 제동장치가 차량을 안전하게 제어하는 방식이다.

이와 함께 증강현실 헤드업 디스플레이(AR-HUD), 저전력 디스플레이, 고성능·보급형 전기차 구동시스템 등 전장·전동화·섀시 분야의 신기술로 고객사를 맞이할 예정이다.

엠빅스 7.0에 탑재한 홀로그래픽 윈드쉴드 디스플레이(HWD)는 지난달 미국소비자기술협회(CTA)로부터 ‘CES 2026 혁신상’을 수상하며 글로벌 기술 경쟁력을 입증하기도 했다. CTA는 전시회를 앞두고 각 분야의 첨단기술을 발표하며, 현대모비스는 첨단 모빌리티 부문에서 설계 측면의 뛰어난 역량을 인정받아 수상하게 됐다.

HWD는 현대모비스가 독일 광학기업 자이스와 손잡고 세계 최초로 홀로그래픽 필름을 활용해 개발하고 있는 디스플레이 기술이다. 전면 유리창을 초대형 디스플레이로 활용하는 방식이다.

이 기술을 적용하면 운전자는 고개를 돌려 계기판이나 다른 조작계를 확인하지 않아도 주행 정보가 전면에 나타나 안전성과 편의성이 높아진다. 동승자석에는 운전자와 화면을 분리해 동영상이나 게임과 같은 인포테인먼트 기능을 시청할 수 있게 했다. 운전자석에서는 동승석의 화면이 보이지 않도록 설계했다.

현대모비스는 현재 HWD 기술을 글로벌 주요 고객사와 기술 고도화를 위해 공동개발을 진행하고 있다. 오는 2029년 양산을 목표로 현대모비스의 주력 수주 품목으로 육성하고 있다.

현대모비스 관계자는 “글로벌 수주 확대를 위한 행보를 적극적으로 이어간다는 계획이다. CES를 비롯한 글로벌 전시회와 로드쇼 등을 통해 북미와 유럽 주요 시장에서 공격적인 프로모션을 전개할 예정”이라며 “이를 통해 2033년까지 핵심부품 분야에서 글로벌 고객사 매출 비중을 40%까지 확대한다는 목표 달성을 위한 노력을 강화한다는 방침”이라고 말했다.