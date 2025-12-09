[헤럴드경제=배문숙 기자]농림축산식품부는 9일 K푸드플러스(농식품·농산업) 수출 관련 협회·단체와 비관세장벽 대응 방향을 논의하는 간담회를 개최했다.

농식품부는 수출 기업이 비관세장벽에 부딪혀 겪는 어려움을 조사해 국가·유형별로 분석하고 세부 대응 전략을 수립할 계획이다.

우선 농식품부에 현장 애로를 접수하고 지원하는 전담 창구(가칭 N-데스크)를 설치하기로 했다. 이어 접수한 사례를 농식품 분야 국가별 무역장벽(NTE) 보고서에 반영할 예정이다.

간담회 참석자들은 미국으로 배를 수출할 때 통관 과정에서 차질이 생겼으나 농식품 현지화 지원사업을 통해 문제를 해결한 사례를 언급하면서 정부가 지속해 관심을 기울여달라고 강조했다.

간담회에는 식품산업협회, 파프리카·딸기·사과·배·무·배추·한우·절화류 등 주요 품목 수출통합조직, NH농협무역, 농협경제지주 등이 참석했다.

정용호 농식품부 국제협력관은 “보다 적극적이고 체계적인 농식품 통상정책을 추진하여, 케이(K)-푸드+ 수출 확대를 지원해 나가겠다”면서 “현장의 의견이 중요한 만큼 협‧단체에서도 개별 기업과 정부 간 적극적인 소통을 위한 가교 역할을 해주시길 바란다”고 당부했다.