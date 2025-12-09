여한구 통상본부장, 모로코 등 70여개국 주한외국대사 및 상무관 참석

[헤럴드경제=배문숙 기자]한국수입협회는 9일 서울 중구 신라호텔에서 제16회 수입의 날 및 한국수입협회 창립 55주년 기념행사를 열고 공급망 안정화에 기여한 기업인들을 격려했다고 밝혔다.

이날 행사에는 여한구 산업통상부 통상교섭본부장과 모로코 등 70여개국 주한외국대사 및 상무관, 수입업체 대표·임직원 등 300여명이 참석했다.

올해 기념식에서는 이의시 이스턴알앤이 회장이 철탑산업훈장을, 이재형 대곤코퍼레이션 대표이사가 산업포장을 받는 등 총 18명의 유공자가 정부 포상을 받았다.

행사에 앞서 영국, 중국, 포르투갈 등 11개국이 자국의 우수 식품을 소개하는 홍보 부스를 운영했다.

수입협회는 앞으로 세계 각국에 수입 사절단을 적극 파견하고, 내년 6월 서울 코엑스에서 한국수입엑스포를 개최하는 등 다양한 신규 사업을 추진할 계획이라고 밝혔다.

윤영미 한국수입협회장은 “수입은 수출과 함께 통상의 균형을 유지하고 산업 경쟁력 및 국민의 삶을 뒷받침하는 필수 기반”이라며 “글로벌 공급망 위기 시대에 전략적 자원 확보와 안정적 공급망 구축을 위해 수입협회와 업체들이 주도적인 역할과 책임을 다하겠다”고 말했다.

여한구 통상교섭본부장은 “한국의 무역 강국 도약에 있어 안정적 수입 기반을 담당해온 수입업 기업인들의 노고를 격려한다”며 “정부는 업계와 적극 소통하며 새로운 통상질서에 대응해 통상 네트워크 확대, 공급망 안정화, 통상규범 대응 등 정책적 노력을 다하겠다”고 말했다.