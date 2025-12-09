[헤럴드경제=김주리 기자] 올해 연초나 궐련 등 일반 담배 흡연율이 하락하면서 전체 담배제품 사용률은 지난해보다 떨어졌지만, 전자 담배를 피우는 비율은 늘어난 것으로 나타났다.

음주율은 지난해 대비 소폭 하락했고, 비만율은 상승세를 이어갔다.

질병관리청은 전국 보건소 258곳이 파악한 지역 주민 건강 실태를 토대로 분석한 통계 자료인 ‘2025년 지역사회 건강조사’ 결과를 8일 공개했다.

올해 일반담배 흡연율은 17.9%로 작년보다 1.0%포인트(p) 하락했지만, 전자담배 사용률은 9.3%로 0.6%p 상승했다.

이에 따라 일반담배와 전자담배를 포함한 전체 담배 제품 사용률은 22.1%로 0.5%p 떨어졌다.

담배 사용률을 지역별로 보면 충북에서 24.7%로 가장 높았고, 강원과 충남이 각각 23.8%로 뒤를 이었다. 가장 낮은 지역은 세종(17.3%)이었고 서울과 전북도 19.7%로 낮은 편이었다.

질병청은 “만성질환 위해 요인을 관리하기 위해서는 전자 담배에 대한 세분화한 교육과 예방 관리가 필요하다”고 설명했다.

최근 1년 동안 한 달에 1회 이상 술을 마신 월간 음주율은 57.1%로 작년보다 1.2%p 하락했다.

한 번의 술자리에서 남자는 7잔(또는 맥주 5캔) 이상, 여성은 5잔(또는 맥주 3캔) 이상을 최소 주 2회 마신 고위험 음주율도 12.0%로 1년 새 0.6%p 떨어졌다.

다만 코로나19 유행 시기인 2020년 월간 음주율 43.7%, 고위험 음주율 10.9%와 비교하면 일상 회복 이후 전반적 음주율은 반등 추세라고 질병청은 지적했다.

고위험 음주율은 강원이 15.7%로 가장 높았고, 세종이 7.0%로 가장 낮았다.

비만율은 계속 상승하고 있다.

올해 체질량지수 BMI 25 이상인 비만율은 35.4%로 작년보다 1.0%p 상승했다.

최근 1년 동안 체중을 줄였거나 유지하려고 노력한 연간 체중조절 시도율은 68.5%로 3.5%p 늘었다.

연간 추이를 보면 체중 조절 시도율 급등에도, 비만율은 상승하고 있다. 체중 조절 시도는 급격히 늘었지만 비만 증가를 못 따라가고 있다는 뜻이다.

비만율이 높은 지역은 울산(38.2%), 전남(38.0%) 등이고 비만율이 낮은 지역은 세종(29.4%), 대전(29.8%) 등이다.

걷기 실천율은 49.2%, 중강도 이상 신체활동 실천율은 26.0%로 작년보다 각각 0.5%p, 0.6%p씩 소폭 하락했다.

고혈압 진단을 경험한 비율은 21.2%로 0.1%p 늘었고, 당뇨 진단 경험률은 9.6%로 0.2%p 증가했다.

고혈압과 당뇨병을 진단받은 후 치료한 비율도 93.5%, 93.2%로 높은 수준을 유지했다.

고혈압 치료율은 울산(90.4%)으로 가장 낮았고, 당뇨병 치료율은 대전(83.3%)로 가장 낮았다.

조기 인지와 빠른 진단·치료가 중요한 심근경색과 뇌졸중에 대한 인지는 높아지는 추세다.

심근경색증 조기 증상 인지율은 51.5%로 작년보다 1.8%p, 뇌졸중 조기증상 인지율도 60.7%로 1.5%p 높아졌다.

다만 뇌졸중 조기 증상 인지율은 60%대까지 올라왔지만, 심근경색은 여전히 50% 초반에 머무르고 있어 교육·홍보가 더욱 필요하다고 질병청은 설명했다.

우울감 경험률은 5.9%로 0.3%p 감소했다. 스트레스 인지율은 23.9%로 0.2%p 높아졌다.

질병청은 “우울감 경험률은 2022년까지 증가 경향을 보이다가 최근 감소 추세”라며 “스트레스 인지율은 등락을 보이는 가운데 전반적으로는 개선됐다”고 전했다.

이밖에 아침식사 실천율은 47.3%, 뒷좌석 안전벨트 착용률은 29.5%, 외출 후 손씻기 실천율은 92.2%로 집계됐다.

올해 지역사회건강조사는 전국 만 19세 이상 성인 23만1615명을 대상으로 5월부터 7월까지 실시됐다. 결과 자료는 지역사회건강통계 홈페이지에 공개된다.