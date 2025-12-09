일본·싱가포르 법인과 JV 구성

[헤럴드경제=홍승희 기자] 쌍용건설이 최근 싱가포르 보건부(MOH)에서 발주한 대형 병원공사를 수주했다고 9일 밝혔다.

쌍용건설은 약 5억8000만 달러(한화 약 8000억원) 규모의 알렉산드라(Alexandra) 병원 외래병동 공사를 40%의 지분(미화 약 2억3000만 달러·한화 약 3400억원)으로 일본 시미즈(Shimizu), 싱가포르 킴리(Kimly)와 합작법인(JV)을 구성해 수주했다.

지하3층~지상 12층, 진료실, 클리닉, 오피스, 주차장 등 대규모로 건설되는 외래병동 수주에는 중국업체도 입찰을 시도했지만 쌍용건설 JV가 경쟁에서 승리해 수주하게 됐다.

쌍용건설 관계자는 “이번 수주에 앞서 코로나 역경을 극복하며 착공 6년 만에 완공한 WHC(Woodlands Health Campus) 프로젝트를 통해 고난도 병원공사에 대한 시공·관리 역량을 입증했다”고 설명했다.

그러면서 “특히 WHC 공사를 통해 보여준 최상위 수준의 공사 품질이 발주처로부터 높게 평가됐고, 이를 바탕으로 수주를 확정할 수 있었다”고 전했다.

한편 쌍용건설은 전 세계 약 1만2000개의 병상에 달하는 첨단 의료시설 시공실적을 보유하고 있다. 특히 싱가포르에서는 1998년 탄톡생병원, 1999년 뉴케이케이(New K.K) 병원, 2024년 더블유에이치씨(WHC)에 이어 금번에 알렉산드라 병원을 시공하게 됐다.