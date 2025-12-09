올해 9월까지 마약류 사범 1만7726명 전년 동기 대비 증가…3년 연속 2만명 넘길듯 39세 이하 61.4%…이 중 대다수가 ‘향정 사범’ 비대면 거래·범죄 경유지화…압수량도 매년 증가

[헤럴드경제=양근혁 기자] 올해 1월부터 9월까지 적발된 마약류 사범이 1만7726명으로 집계됐다. 통계상 지난 2023년 역대 최다 인원 기록을 시작으로, 지난해에 이어 올해까지 3년 연속 연간 2만명을 넘길 것으로 관측된다. 특히 전체 마약류 사범 중 이른바 ‘MZ 세대’로 불리는 30대까지의 비중이 10명 중 6명꼴로 나타나면서 마약범죄 연소화에 대한 위기감이 증폭되고 있다.

9일 대검찰청이 올해 발간한 ‘2024 마약류 범죄백서’에 따르면 국내 마약류 사범 수는 2023년 2만7611명으로 단속 이래 가장 많은 수를 기록했다. 지난해에는 2만3022명으로 집계됐고, 올해는 9월까지 지난해 동일 기간(1만7553명)과 비교해 1% 증가했다.

2023년 당시에는 경찰·국정원·검찰 등 범정부 차원의 마약범죄 특별수사본부가 구성되고 대대적인 수사에 나섰던 효과가 수치로 나타났다는 분석이 나왔었다. 법무부는 지난해 12월 ‘마약 범죄 총력 대응’을 발표하면서 전년도 집중단속 효과로 단속 인원이 감소세로 전환됐다고 밝혔다. 하지만 올해 들어 다시 늘어나는 추세를 보인 것이다. 올해도 마약류 사범 수가 2만명을 넘어설 것이라는 전망이 나오는 이유다.

수사 당국은 특히 10·20·30세대 마약류 사범 증가를 우려하고 있다. 대검찰청 마약·조직범죄부가 발표한 ‘마약류 월간동향’에 따르면, 올해 9월까지 집계된 39세 이하 마약류 사범 단속 인원은 1만888명으로 전체 인원의 61.4%다. 지난해 같은 연령대 비중이 63.6%로 나타나면서 역대 최초로 60%대를 기록했는데, 올해도 그 수준을 유지한 것이다. 더 구체적으로는 ▷15세 미만 12명 ▷15~19세 464명 ▷20~29세 5282명 ▷30~39세 5130명 등으로 나타났다.

검찰에 따르면 39세 이하 마약류 사범의 대다수는 ‘향정 사범’이었다. 마약류는 향정신성의약품(향정), 마약, 대마 등 3가지로 분류된다. 주요 마약류 9종 중 하나인 필로폰, 엑스터시로 불리는 MDMA, 케타민, LSD 등이 향정에 속한다. 올해 해당 연령대에서 마약범죄가 적발된 사람 중 86.36%(9401명)가 향정 물질을 소지 또는 투약했거나 밀매 등 거래에 가담한 것으로 집계됐다.

국내 마약류 사범은 1999년부터 1만명 안팎의 수준을 유지하다가 2015년 이후 SNS·다크웹을 이용한 비대면 온라인 마약 거래가 활성화되면서 빠르게 증가했다. 마약 유통 방식의 변화는 특히 MZ세대 사범 수 폭증의 원인으로 꼽힌다. 2015년 1~9월 통계에 나타난 39세 이하 마약류 사범은 3200명(전체의 36.2%)으로 올해 대비 3분의 1 수준이었다.

국제 마약범죄조직이 한국을 마약 유통의 경유지로 활용하고 있다는 점도 범죄 일상화를 초래한 원인으로 꼽힌다. 대검이 발표한 연도별 마약류 압수현황에 따르면 ▷2022년 804kg ▷2023년 998kg ▷2024년 1173kg 등 거듭 증가세를 보였다. 올해는 9월까지 962kg이 압수돼 작년 동기(852kg) 대비 12.9% 늘어났다. 대검 마약과장을 지낸 법무법인 동인 원지애 변호사는 “마약류가 다양화되고 우리나라가 대용량 마약 유통의 경유지로 활용되면서 최근 들어 압수 사례가 많아졌다”며 “더 이상 마약 청정국으로 부를 수 없는 상황에 이른 것”이라고 분석했다.