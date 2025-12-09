쌍방울 대북송금 수사 회유 의혹 vs 통일교 편파수사 논란 겨냥 김병기 “쌍방울 투자 목적이던 진술 ‘이재명 방북 지원’ 뒤집혀” 송언석 “‘현지 누나’ 터지자 특별감찰관 꺼내 짜고치는 역할극”

[헤럴드경제=양대근·김해솔 기자] 여야가 이른바 ‘쌍방울 대북송금 사건’ 검찰 수사와 민중기 특별검사팀을 둘러싸고 ‘끝장’, ‘자진해체’ 등 수위 높은 비판을 주고받으며 날카롭게 각을 세웠다.

김병기 더불어민주당 원내대표는 9일 원내대책회의에서 “정치검찰의 일탈은 민주주의의 기초를 흔들 중대범죄이며 이들의 회유·조작 수사를 이번에는 반드시 끝장 보겠다”면서 “끝까지 추적해 책임을 분명하게 묻겠다”고 강조했다.

김 원내대표는 오는 10일 예정된 안부수 전 아태평화교류협회장 구속영장 실질심사를 거론하면서 “연어·술파티 의혹이 결국 실제 회유 정황으로 드러나고 있다”라고 주장했다. 그는 “핵심 당사자인 안 전 회장은 대북 교류 창구 역할을 맡은 인물”이라며 “그는 쌍방울의 대북 자금 전달에 관여한 혐의로 1·2심에서 실형을 (선고)받았다”고 밝혔다.

이어 “처음에는 쌍방울 투자 목적이라던 진술이 나중에는 ‘이재명 방북 지원’으로 뒤집혔다”며 “이 극적인 진술 변화 뒤에는 금품 제공, 가족 편의, 술 반입까지 맞물린 회유 정황이 포착됐다”고 말했다.

그러면서 “사실을 밝히는 수사가 아니라 결론을 먼저 정한 뒤 진술을 덧칠한 것 아니냐는 의심이 확신으로 변하고 있다”며 “왜곡된 증언 하나가 재판의 신뢰와 사건의 흐름을 통째로 흔들고 있는데 회유가 사실로 드러나면 대북송금 사건 전체가 다시 평가돼야 한다”고 강조했다.

반면 송언석 국민의힘 원내대표는 같은 날 원내대책회의에서 편파 수사 논란이 제기된 민중기 특검팀을 겨냥해 “수사기관에 고발하겠다”며 “특검팀은 자진 해체하고 수사에 임하기 바란다”고 밝혔다.

특검팀은 ‘건진법사’ 전성배 씨를 통해 김건희 여사에게 청탁과 함께 금품을 전달한 윤영호 전 통일교 세계본부장이 2018~2020년 민주당 전현직 의원 2명에게 수천만원을 전달했다는 등의 진술을 확보하고도 수사에 착수하지 않았다는 의혹을 받고 있다.

이에 오정희 특검보는 전날 브리핑에서 “그 진술 내용이 인적·물적·시간적으로 볼 때 명백히 특검법 수사 대상에 해당하지 않아 다른 수사기관에 인계할 예정”이라며 “정당과 관련해 의도적으로 수사하지 않은 것이라는 일부 시각은 전혀 사실이 아니다”고 해명했다.

이에 송 원내대표는 “특검법 2조에 ‘수사 과정에서 인지된 범죄행위’도 수사 대상으로 명시돼 있고 이에 따라 별건 수사를 무차별적으로 진행해 온 것이 특검의 행태였다”면서 “민 특검은 수사의 주체가 아니라 수사의 대상이 돼야 할 사람”이라고 목소리를 높였다.

아울러 송 원내대표는 강훈식 대통령 비서실장이 국회에 특별감찰관 후보자를 추천해달라고 요청한 것에 대해 “권력 실세 인사 농단인 ‘현지 누나’ 사건이 터지자 부랴부랴 특별감찰관 추천 카드를 꺼내 들었다”며 “국민의힘은 이미 특별감찰관 후보자 추천 작업을 마무리했다. 짜고치는 역할극, 표리부동의 국정 운영은 이제 즉각 중단하기를 바란다”고 비판했다.

또 최근 환율·유가 상승을 언급하면서 “환율 급등과 에너지 가격 폭등은 명백하게 정부의 잘못된 경제 운영이 초래한 결과”라며 “정부는 서민과 영세 운송업자를 위한 에너지 가격 폭등 대책을 신속히 마련해야 한다”고 촉구했다.