[헤럴드경제(서귀포)=함영훈 기자] 제주신화월드가 2025년을 마무리하고 새해를 맞이하는 제주 연말 최대 축제 ‘JSW 카운트다운 2026’ 공연을 12월 31일 개최한다.

이 공연은 제주신화월드 투숙객만을 위한 특전이다. 관람객은 연말의 흥겨운 분위기 속에서 아티스트들의 다채로운 퍼포먼스를 즐기며 설레는 새해를 맞이할 수 있겠다.

공연에는 이승기, 로이킴, 이무진, 코요테, 비와이, 고추잠자리, 우싸이드, DJ이나, DJ 티거, 웬즈데이오프 등 인기 아티스트들이 총출동하고 스페셜 MC로 홍록기가 공연을 이끈다.

특히 제주 지역 아티스트인 웬즈데이오프는, 지난 8월 제주신화월드에서 열린 ‘2025 제뮤 버스킹 신화’에서 치열한 경쟁 끝에 1위를 차지한 바 있다.

‘JSW 카운트다운 2026’ 공연은 오후 6시부터 시작되며, 공연 외에도 먹거리 부스, 스폰서 존 등 다양한 볼거리와 먹거리 등도 즐길 수 있다.

특별한 연말 분위기를 더해 줄 스페셜 불꽃놀이는 새해의 카운트다운과 함께 화려하게 펼쳐진다.

‘JSW 카운트다운’은 매년 제주신화월드에서 진행되는 제주 최대의 연말 행사로, 해마다 다채롭고 풍성한 프로그램으로 관객들을 맞이하고 있다.

최소영 홍보팀장은 “제주신화월드에서만 느낄 수 있는 유니크한 분위기와 설렘 가득한 새해맞이 행사로, 제주에서 특별한 연말을 보내고 싶은 고객에게 완벽한 선택이 될 것으로 기대된다”고 말했다.