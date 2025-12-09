‘맥스타민&소방의날 사연 공모 캠페인’ 680건 접수 소방서 5곳에 ‘솔브앤고 맥스타민’ 전달·응원 메시지

[헤럴드경제=김진 기자] 웅진식품의 종합비타민&미네랄 드링크 ‘솔브앤고 맥스타민’이 제63주년 소방의 날을 맞아 소방관 응원 이벤트를 성공적으로 마무리했다고 9일 밝혔다.

웅진식품은 지난달 9일 ‘솔브앤고 맥스타민&소방의날 사연 공모 캠페인’을 진행했다. 전국 각지 소방서에서 680여건의 추천 사연이 접수됐다. 5곳을 최종 선정해 소방서별로 제품과 응원 메시지를 전했다.

캠페인에서 선정된 소방서는 산청소방서, 울산남부소방서, 광산소방서, 대전유성소방서, 안동소방서다. 화재·사고 현장에서 특히 많은 구조를 펼친 소방서 중 추천이 두드러진 곳을 선정했다.

웅진식품 관계자는 “국민의 생명을 지키기 위해 묵묵히 헌신하는 소방관 여러분께 작은 힘이라도 보태고자 이번 응원 캠페인을 마련했다”며 “앞으로도 일상에 작은 힘이 될 수 있는 사회공헌 활동을 이어가겠다”고 전했다.