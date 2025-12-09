버추얼 타이어 개발 프로세스에 AI 적용 “실물 없이 물리적 특성 예측 가능”

[헤럴드경제=서재근 기자] 넥센타이어가 영국 타이어 기술 전문지 ‘타이어 테크놀로지 인터네셔널’ 2025 연간 리뷰를 통해 인공지능(AI)을 활용한 타이어 개발 기술을 소개했다고 9일 밝혔다.

이번 발표에서 넥센타이어는 타이어의 주요 소음인 구조전달음(SBN)과 공기전달음(ABN)을 예측할 수 있는 기술을 중심으로 소개했다.

넥센타이어와 현대자동차 연구진은 인공신경망(ANN)을 활용한 모델을 개발해 타이어 패턴과 구조, 크기에 따라 발생하는 소음을 예측할 수 있도록 했다. 이를 통해 설계 초기 단계에서 소음 수준을 미리 확인하고, 최적화된 패턴과 구조를 설계할 수 있다.

아울러 넥센타이어는 최근 버추얼 타이어 개발 프로세스에 AI 기술을 접목해 개발 효율성을 높인 사례도 제시했다. 과거에는 차량 동역학 시뮬레이션을 위해 다수의 실제 타이어를 사용한 실험을 통해 데이터를 확보해야 했지만, AI 예측 기술을 통해 실제 타이어 없이도 물리적 특성을 예측할 수 있게 됐다. 이를 통해 개발자는 다양한 설계의 제품에 대한 효율적인 평가가 가능해졌다.

특히, 넥센타이어는 지난 8월 국내 업계 최초로 ‘High Dynamic 드라이빙 시뮬레이터’를 도입해 가상 타이어 개발을 선도하고 있다. 드라이빙 시뮬레이터를 활용하면 기존 실차 시험을 대체해 타이어 개발에 소요되는 시간과 비용을 최소화하고, 시행착오를 줄이며 보다 정밀한 개발이 가능하다.

넥센타이어 관계자는 “AI 기술을 타이어 개발에 접목해 개발 효율성과 정밀성을 극대화하고 있다”라며 “앞으로도 AI를 비롯한 다양한 디지털 기술을 활용한 연구개발을 통해 안전성과 성능을 동시에 갖춘 프리미엄 제품을 지속적으로 선보일 계획”이라고 말했다.