[헤럴드경제(인천)=이홍석 기자]인천항만공사(IPA)가 해양수산부 주관 ‘2025 항만물류산업 혁신대회’에서 전국 최초로 전기 야드트랙터(YT) 전용 충전소 구축 성공을 인정받아 최우수상을 수상했다.

이번 수상은 인천항이 하역장비 전동화를 추진하는 과정에서 법령 해석 충돌로 지연돼 온 충전 인프라 구축 문제를 해결하고 국내 항만 전동화를 위한 최초의 적용 모델을 제시한 점을 높게 평가 받았다.

인천항은 정부의 ‘2050 탄소중립 로드맵’에 따라 전기 YT 도입을 준비해 왔으나 충전소 설치를 위한 신청 주체가 명확하지 않아 사업 추진이 지연되는 상황이었다.

IPA는 법률 검토, 계약조건 분석 등을 통해 책임 구조를 명확히 하고 허가 요건을 충족해 인천신항에 전국 최초 전기 YT 전용 충전소 운영 기반을 마련했다.

또 이번 구축 과정에서 정립된 절차와 책임 구조는 유사한 구조의 다른 항만에도 적용 가능한 확산형 모델로 평가돼 항만 하역장비 전동화를 위한 실무 기준을 제시했다.

IPA 이경규 사장은 “제도적 해석 차이로 진전되지 못하던 하역장비 충전 인프라 문제를 해결하고 다른 항만이 참고할 수 있는 새로운 모델을 마련했다는 점에서 이번 수상은 더욱 뜻깊다”며 “앞으로도 친환경·스마트 항만 전환을 지속적으로 추진하겠다”고 밝혔다.