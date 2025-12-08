[헤럴드경제=장연주 기자] 배우 조진웅이 소년범 전력이 알려지며 은퇴 선언을 하자 한인섭 서울대 법학전문대학원(로스쿨) 명예교수가 “조진웅은 생매장 당하지 않고 맞서 일어나 우뚝 서야 한다”고 주장했다.

한 교수는 7일 자신의 페이스북에 올린 글에서 “조진웅의 경우 청소년 시절에 잘못했고, 응당한 법적 제재를 받았다”며 “청소년 범죄는 처벌하면서도, 교육과 개선 가능성을 높여서 범죄의 길로 가지 않도록 한다. 이게 소년사법 특징이다. 소년원이라 하지 않고, 학교란 이름을 쓰는 것도 그 이유 때문”이라고 말했다.

한 교수는 이어 “그 소년(조진웅)이 어두운 과거에 함몰되지 않고, 수십 년간 노력해 사회적 인정을 받는 수준까지 이른 것은 상찬받을 것”이라며 “지금도 어둠 속에 헤매는 청소년에게도 지극히 좋은 길잡이고 모델일 수 있다”고 밝혔다.

그는 “자신의 과거 잘못을 내내 알리고 다닐 이유도 없다”며 “누구나 이력서, 이마빡에 주홍글씨를 새기고 살지 않도록 만들어낸 체제 속에 우리는 살고 있다”고 덧붙였다.

특히 한 교수는 조진웅의 소년범 전력을 드러낸 언론이 문제가 있다고 진단했다.

그는 “누군가 어떤 공격을 위해 개인·정치·선정적 동기든 수십년 전 과거사를 끄집어내어 현재의 성과를 생매장 시키려 든다면, 사회적으로 준엄한 비난을 받아야 할 대상은 그 연예인이 아니라 그 언론”이라며 “이런 생매장 시도에 조진웅이 일체 활동을 중단하겠다는 건 아주 잘못된 해결책이다. 생매장 당하지 않고 맞서 일어나 우뚝 서야 한다”고 주장했다.

한 교수는 이어 “그가 좋아했던 독립운동가들에 관해 일제는 어떤 개인적 약점을 잡아 대의를 비틀고 생매장시키는 책략을 구사했다”며 “연예인은 대중 인기를 의식해야 해 어쩌면 가장 취약한 존재다. 남 따라 돌 던지는 우매함에 가세 말고, 현명하게 시시비비를 가리자. 도전과 좌절을 이겨내는 또 하나의 인간상을 그에게서 보고 싶다”고 밝혔다.

한편, 조진웅을 옹호하는 여론은 잇따르고 있다.

과거 박원순 전 서울시장 성추행 사건 피해자를 대리한 김재련 변호사는 지난 5일 페이스북에 올린 글에서 “소년법 목적에 비추어보면 현재 성인이 되기는 했으나 모 배우 실명을 찍어 보도하는 것은 소년법 취지에 반하는 것 같다”고 밝혔다.

박찬운 국무조정실 산하 검찰개혁추진단 자문위원장(한양대 법학전문대학 교수)도 8일 자신의 SNS에 “한 인간의 전 생애를 소년시절 기록 한 줄로 재단하는 것은 정의가 아니라 폭력”이라며 “비행 청소년기를 보낸 사람들에게 희망을 꺾는 사회, 대한민국이 그런 나라가 돼서는 안된다”고 지적했다.

그는 이어 “나는 조진웅의 복귀를 희망한다”는 말로 글을 맺었다.

앞서 지난 5일 디스패치는 조진웅이 고등학교 시절 중범죄로 소년보호처분을 받아 소년원에 송치됐다고 보도했다. 또 조진웅이 고등학교 2학년 때 특가법상 강도 강간 혐의로 형사재판을 받았다고 밝히며, 본명이 아니라 아버지 이름 조진웅으로 활동하는 것도 이러한 이력을 숨기기 위해서라고 보도했다.

그러자 조진웅은 6일 “모든 질책을 겸허히 수용하고 오늘부로 모든 활동을 중단한다”며 “앞으로 한 인간으로서 스스로 바로 설 수 있도록 최선을 다해 성찰하겠다”고 은퇴 선언을 했다.