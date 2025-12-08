8~12일 경찰청 인권주간 개최 ‘인권영화제’ 등 다채로운 행사

[헤럴드경제=이용경 기자] 유재성 경찰청장 직무대행은 8일 ‘경찰청 인권주간’을 맞아 국민의 인권을 존중하는 경찰 활동을 다짐했다.

경찰청은 이날부터 오는 12일까지 ‘2025 경찰청 인권주간’을 열고 인권의 가치를 되돌아보는 다양한 행사를 마련했다고 밝혔다.

유 직무대행은 이날 오후 2시 서울 서대문구 경찰청에서 개최된 인권경찰 선포식에서 “경찰에게 주어진 권한은 국민이 위임한 것”이라며 “그 권한을 행사하는 과정 또한 국민을 향한 마음에서 출발해야 한다”고 말했다.

그러면서 유 직무대행은 “경찰은 헌법을 수호하고 국민의 안전과 인권을 지키는 국민 전체의 봉사자”라며 “인권과 공정의 가치를 기반으로 국민에게 신뢰받는 경찰로 다시 서겠다”고 강조했다.

올해로 3회째를 맞는 인권주간에는 인권경찰 선포식뿐 아니라 ‘생활의 인권팀’ 시상식, 인권 아카데미, 인권영화제 등 국민과 함께하는 다양한 프로그램이 마련됐다.

특히 점심시간을 활용한 ‘인권 시네마’와 인권 전시회 등 일상에서 자연스럽게 접할 수 있는 홍보 활동을 마련한 점이 특징이다.

경찰청은 이번 인권주간을 통해 경찰 인권정책 고도화, 내부 인권교육 확대, 현장 인권진단 활성화 등 중장기 인권 정책과도 연계해 추진하고 있다고 밝혔다.

경찰 관계자는 “인권은 경찰 활동의 출발점이자 국민 신뢰 회복의 핵심 조건”이라며 “이번 인권주간이 인권존중 문화를 조직 전반에 확산시키는 계기가 되길 바란다”라고 밝혔다.