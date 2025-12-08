순천시 기독교역사박물관 ‘꼬마 산타의 트리 공작소’ 운영

[헤럴드경제(순천)=박대성 기자] 순천시가 성탄절을 앞두고 기독교역사박물관에서 어린이와 가족이 함께 참여하는 체험 프로그램 ‘꼬마 산타의 트리 공작소’를 오는 15~20일까지 운영한다.

이번 프로그램은 성탄의 의미를 함께 나누고 추억을 만들기 위한 체험형 프로그램으로 참가자들이 나만의 소형 크리스마스트리를 직접 꾸미고 완성하는 활동으로 구성된다.

완성된 트리는 개인 기념품으로 가져갈 수 있어 참여자들에게 더욱 특별한 성탄 선물이 될 예정이다.

프로그램은 오전 10시와 오후 2시, 하루 두 차례 운영되며 총 300명(회차 당 25명)을 대상으로 기독교역사박물관 체험교육실에서 진행된다.

참가 신청은 8일부터 11일까지 전화(기독교역사박물관 061-749-4530) 접수를 통해 선착순으로 모집한다.

시청 근대유산과 관계자는 “어린이들이 스스로 완성한 작은 트리를 통해 성탄절의 기쁨을 느낄 수 있도록 하고, 시민들에게 따뜻한 연말 체험을 제공하기 위한 행사”라며 “많은 시민이 참여해 즐거운 추억을 만들길 바란다”고 말했다.

매곡동 일대 순천시기독교역사박물관은 기독교의 전파와 순천 지역의 역사·문화적 변화를 살펴볼 수 있는 장소로 다양한 유물과 자료가 전시돼 지역의 개신교 역사와 근대문화 유산을 보존하고 있다.