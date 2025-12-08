서울관광재단-블랙야크 붐업 일출산행,트레일러닝,실내클라이밍도

[헤럴드경제=함영훈 기자] 사상 최고 성적이 예상되는 한국 인바운드 관광 붐업 공신, 4대장은 케데헌, 폭싹, APEC, 그리고 K-등산이다.

이제는 외국인 관광객들도 백운대 정상에서 떠오르는 일출을 감상하고, 우이령 단풍길을 달리며 서울의 계절을 체험한다.

서울관광재단은 블랙야크와 연중 공동 기획한 등산관광 프로그램이 큰 호응 속에 마무리되었다고 밝혔다.

서울관광재단은 2022년부터 서울 강북구 우이동에 위치한 블랙야크 우이점 4층에 서울 등산관광센터를 설치하여 운영해오고 있다.

서울 등산관광센터는 등산복, 등산화, 스틱 등 외국인 대상 장비 대여와 내·외국인 통합 등산 정보를 제공하며, 서울 등산관광의 핵심 거점 역할을 수행하고 있다.

재단은 우이동 서울 등산관광센터의 운영 성과를 바탕으로 2023년 북악산(삼청동), 2024년 관악산(신림동)에 추가 센터를 개소해 서울 산의 매력을 다층적으로 소개하고 있다.

8일 서울관광재단에 따르면, 가을 등산 성수기인 11월 1주차에 블랙야크와 서울관광재단이 협업한 ‘2025 서울 하이킹위크’가 열려 많은 외국인 관광객들의 높은 관심을 모았다.

해당 기간동안 서울 등산관광센터 북한산점을 찾은 방문객은 전년 동기 301명에서 올해 1,495명으로 약 396% 증가한 수치를 보였다. 특히 외국인 방문객이 129명에서 1110명으로 760% 증가한 수치를 보이며 K-등산의 확산세를 증명했다.

‘서울 하이킹위크’ 프로그램은 백운대 등 정상을 오르는 전통적 산행을 넘어, 관광객으로서 이전에는 경험하기 어려웠던 새로운 형태의 등산관광을 제시했다.

11월 8일에는 건물 내 숙소 ‘BAC 캐빈’에서 휴식을 취한 후 새벽 4시부터 북한산으로 향하는 일출산행이 진행되었고, 9일에는 외국인을 대상으로는 최초로 기획된 우이령 단풍길 트레일러닝 프로그램이 운영되었다.

북한산 백운대 일출산행 36명, 우이령길 트레일러닝 29명의 참가자들은 북한산 등지에서 서울의 자연을 색다르게 체험했다.

참가자들은 “다음에 일몰 산행이 기획되면 다시 함께하고 싶다”, “앞으로도 더욱 다양하고 한국적인 체험프로그램이 있었으면 좋겠다” 등 긍정적인 반응을 전했다.

최근 K-등산의 관심 증대 및 취향 세분화에 따라 서울관광재단은 연중 다양한 콘셉트의 외국인 등산 프로그램을 기획해 진행해왔다. 특히 여름철 폭염과 우천 등으로 등산이 쉽지 않은 6~7월에는 블랙야크 클라이밍센터(BAC 센터)의 ‘알파인돔’ 시설을 활용하여 두 차례 실내 스포츠 클라이밍 프로그램을 진행한 바 있다.

해당 프로그램에는 총 45명이 참가하여, 사계절 즐길 수 있는 서울형 등산관광 콘텐츠의 가능성을 확인했다.

프로그램 콘텐츠 뿐 아니라 등산 인프라의 측면에서도 재단과 블랙야크는 협업을 이어가고 있다. 지난 10월에는 청계산과 북한산에 위치한 ‘블랙야크 베이스캠프’를 거점으로 외국인 산행 프로그램을 진행하며 좋은 반응을 이끌었다.

청계산 14명, 북한산 16명의 참가자들은 등산 후 블랙야크 베이스캠프로 이동해 이 날 산행의 소감과 피드백 세션을 진행하했다. 더불어 커피머신과 각종 블랙야크 제품 체험 등 서울의 아웃도어 문화를 즐겼다.

특히 10월 18일에 진행한 북한산 산행에서는 동(우이동)→서(진관동) 횡단 코스를 공동 기획하고, 등산 지점에서 참가자들이 보관한 짐을 하산 지점에서 수령할 수 있게 하는 서비스를 제공해 큰 만족도를 이끌었다.

재단은 앞으로도 블랙야크를 포함한 다양한 파트너들과의 협업을 바탕으로, 서울의 산을 활용한 등산관광 콘텐츠를 다양한 방식으로 조명해 나갈 계획이다.