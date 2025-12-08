[헤럴드경제=김해솔 기자] 국민의힘은 8일 국회에서 ‘청년 노조’ 관련 정책 토론회를 개최했다.

김은혜 국민의힘 원내정책수석부대표는 이날 국회에서 「<청년에게 묻는 정책 토론회 1탄> ‘요즘 노동 정책, 맘에 안 들죠?’」라는 제목으로 국민의힘 정책위원회, 국민의힘 소속 국회 환경노동위원회와 공동으로 정책 토론회를 개최했다. 토론회에는 김 수석을 비롯해 장동혁 대표와 송언석 원내대표 등 국민의힘 지도부 및 주요 당직자들이 참석했다.

또한 송시영 새로고침노동자협의회 비상대책위원장, 정진영 쿠팡 노조위원장, 임현웅 서울교통공사 올바른노조 부위원장 등 각 업계의 ‘청년 노조’ 지도부들도 대거 참석했다.

장 대표는 “이재명 정부와 기득권 노조의 이념 투쟁으로 얼룩진 일터를 진짜 노동자에게 돌려드려야 한다”며 “청년들이 공정하게 노력한 만큼 보상받을 수 있도록, 청년들의 권리를 지켜 내도록 국민의힘이 앞장서겠다”고 강조했다.

송 원내대표는 “노동자들의 개인적 선택과 사회적 조화 속에서 작동되는 새벽 배송을 특정 기득권 노조 입맛에 맞게 제한하려는 것은 이해하기 어렵다”고 지적했다.

김 수석은 “지옥으로 가는 길은 선의로 포장돼 있다. 기회의 공정이 아닌 결과의 평등으로 왜곡시킨 노동 시장을 바로잡고 기득권 노조에 묻힌 청년 노동자들의 목소리를 듣겠다”며 “이재명 정부에서 청년은 약자고 정책도 예산도 후순위다. 국가 정책 중심에 미래를, 청년을 다시 세워야 한다”고 말했다.

토론회를 마치며 김 수석은 “청년 노조와의 협의체를 정례화해 노동 현장 목소리를 국민의힘 입법으로, 정책 제언으로 담겠다”며 “노란봉투법, 정년 연장, 새벽 배송 금지는 기득권 노조의 힘을 배가시키고 청년 노조 존립을 어렵게 하는 정책이다. 청년 없는 고용 정책 등 나쁜 제도의 담장을 담쟁이처럼 덮고 넘어설 것”이라고 밝혔다.

김 수석은 또 “앞으로도 청년의 삶과 가장 가까운 분야별로 ‘청년에게 묻는 정책 토론회’를 연속적으로 개최해 청년의 대변인으로 대안 정당의 면모를 일신하겠다”고 강조했다.