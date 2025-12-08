[헤럴드경제=이원율 기자]방송인 박나래(40) 씨가 이른바 ‘주사 이모’로 불리는 여성에게 수액 주사 처치 등 의료 서비스를 받았다는 의혹이 나오자 의료계에서 “불법 의료행위”라고 지적하는 목소리가 나왔다. 일부 의료계 인사는 이번 사건을 검찰에 고발하고, 정부는 수사 경과에 따라 필요시 행정조사도 검토하겠다는 입장이다. 박나래는 현재 방송활동 중단을 선언한 상태다.

8일 의료계에 따르면 ‘주사 이모’, ‘주사 아줌마’는 통상 수액 등 여러 의약품을 허가되지 않은 공간에서 불법적으로 주사하는 인물을 칭하는 은어다.

최근 박 씨가 오피스텔 등에서 오피스텔 등에서 ‘주사 이모’로 불리는 지인에게 피로 해소용 링거를 맞았다는 연예매체 디스패치의 보도가 나오며 이들의 존재가 다시 수면 위로 떠올랐다.

박 씨 측은 이런 의혹을 놓고 “면허가 있는 의사에게 영양제를 맞은 것”이라며 문제가 되지 않는다는 취지의 반박을 했다.

하지만 의료계에선 박 씨가 링거를 놔줬다는 ‘주사 이모’ 출신에 의문을 표하고, 허가되지 않는 곳에서 전문의약품을 처방하고 주사했다는 건 명백한 불법 의료행위라고 했다.

자칭 젊은 의사와 의대생 모임인 ‘공정한 사회를 바라는 의사들의 모임’은 박 씨의 지인이 의사인지를 확인해야 한다고 했다. 이들은 “(박 씨의 ‘주사 이모’인)A 씨의 의사 신분 여부는 별도로 확인할 필요가 있다”고 했다.

A 씨가 의사 면허를 보유했느냐도 논란인 한편, A 씨가 오피스텔이나 박 씨의 차량 등에서 수액 등을 처방하고 주사한 게 사실이면 이 자체만으로도 불법 의료행위가 될 수 있다.

현행 의료법에서는 의료인이 의료기관 안에서만 의료 행위를 할 수 있다고 규정한다.

응급환자 진료나 가정간호 목적, 부득이한 사정이 있을 경우에만 의료기관 밖 의료행위가 허용된다.

A 씨가 의사인지가 불분명한 데다, 의료기관 아닌 곳에서 의료 행위까지 했다면 명백한 의료법 위반으로 볼 수 있는 셈이다.

복지부에서도 현재 보도된 사실을 토대로 볼 때 ‘주사 이모’의 ‘의료기관 외 의료행위’ 가능 여부가 쟁점이 될 것으로 보고 있다.

A 씨가 의료행위를 할 수 있는 의사 또는 간호사인지, 만약 의료인이라면 의료기관 외 진료인 ‘왕진’이 적법하게 이뤄졌는지도 검토 대상이다.

A 씨가 해외에서 의사 면허를 땄다고 해도 국내에서 의료 행위를 하려면 의사 면허를 취득해야 한다.

간호사라면 의사의 지시와 처방에 의해 적법하게 의료기관 외 의료행위를 수행해야 한다.

무자격자라면 의료법상 무면허 의료행위로 5년 이하 징역이나 5000만원 이하 벌금에 처할 수 있다.

‘왕진’도 환자의 보행 곤란 등 일부 예외적 상황에만 가능하므로 적법하지 않을 경우 의료법 위반이 될 수 있다.

임현택 전 대한의사협회 회장은 지금껏 드러난 정황으로 볼 때 불법 의료행위라고 보고 수사를 요청했다.

임 전 회장은 자신의 페이스북에 “박나래에게 의사가 아닌데도 의사 노릇을 하며 주사 등 의료행위를 한 이른바 ‘링거왕 주사 이모’를 보건범죄단속에관한특별법, 의료법, 약사법 위반 등 혐의로 검찰에 고발했다”고 했다.

복지부는 이미 수사기관에 고발 및 인지된 사건인 만큼 수사 경과를 지켜본 뒤 필요시 행정조사 등을 검토하겠다는 입장이다.

일차적으로는 위법 행위를 한 자가 처벌 대상이지만, 의료법 위반을 인지하고도 적극적으로 요청하는 등 가담 여부에 따라 환자 본인도 공범으로 처벌될 가능성이 있다고 했다.

한편 A 씨는 최근 인스타그램 글을 통해 “12~13년 전 내몽고라는 곳을 오가며 힘들게 공부했고 내몽고 포강의과대학병원에서 내·외국인 최초로 최연소 교수까지 역임했다”며 “병원장님과 성형외과 과장님의 배려와 내몽고 당서기의 적극적인 도움으로 한국 성형센터까지 유치할 수 있었다”고 주장했다.

이어 “센터장으로 한국을 알리기 위해 방송 인터뷰와 강연도 마다하지 않고 열심히 살았다”며 “2019년 말 코로나가 터졌고, 내몽고의 모든 걸 포기할 수밖에 없었다. 몸도 마음도 아팠다‘고 했다.

박나래 “깔끔하게 해결되기까지 방송 중단”

박나래는 방송활동 중단을 선언했다.

박나래는 이날 자신의 SNS에 글을 올려 “모든 게 깔끔하게 해결되기 전까지 방송 활동을 중단하기로 결심했다”고 했다.

그는 “웃음과 즐거움을 드리는 것을 직업으로 삼는 개그맨”이라며 “더 이상 프로그램과 동료들에게 민폐를 끼칠 수 없다”고 설명했다.

박나래는 최근 이어진 전 매니저들의 폭로에 대해선 오해와 불신으로 인한 일이었다며 직접 만나 이를 해소했다고 했다.

박나래는 “여전히 모든 게 제 불찰이라고 생각하고 깊이 반성하고 있다”며 “그동안 저를 믿고 응원해주신 여러분께 다시 한 번 머리 숙여 깊이 사과드린다”고 했다.