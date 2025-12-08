[헤럴드경제=함영훈 기자] 세부퍼시픽은 8일부터 13일까지 한국 출발 승객들이 마닐라 또는 세부행 항공권을 예약하면, 편도 총액 6만9000원부터 갈수 있는 연말 프로모션을 진행한다.

여행 기간은 2026년 6월 1일부터 11월 30일까지로, 내년 성수기 항공권을 합리적인 가격으로 구매할 수 있다.

마닐라에서 역사 명소, 쇼핑 거리, 다양한 음식 문화를 즐기며 도시 여행을 즐길 수 있고, 세부에서는 자연 탐험, 스노클링·다이빙 등 수중 액티비티, 문화 체험 등 다양한 매력을 가진 필리핀 내 25개 목적지로 여행을 떠날 수 있다.

세부퍼시픽은 지난 10월 31일 아시아태평양항공센터(CAPA)로부터 ‘올해의 아시아 저비용항공사(Asia’s Low-Cost Airline of the Year)’로 선정되어, 탁월한 경영성과와 아시아 지역 내 여행 접근성 향상에 기여한 점을 인정받았다.

현재 세부퍼시픽은 37개 국내선과 26개 국제선을 운영하며, 아시아, 호주, 중동 등지로 네트워크를 확장하고 있다.