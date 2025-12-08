“전 매니저와 오해 풀어…깊이 반성하고 있어”

[헤럴드경제=손미정 기자] 매니저 갑질과 불법 의료행위 의혹에 휩싸인 개그우먼 박나래가 방송활동 중단을 선언했다.

8일 박나래는 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 “모든 것이 깔끔하게 해결되기 전까지 방송활동을 중단하기로 결심했다”고 밝혔다.

그는 “웃음과 즐거움을 드리는 것을 직업으로 삼는 개그맨”이라며 “더 이상 프로그램과 동료들에게 민폐를 끼칠 수 없다”며 방송 중단을 결심한 배경을 설명했다.

전 매니저들의 폭로에 대해서는 오해와 불신으로 인한 것으며, 직접 만나 이를 해소했다고 설명했다.

박나래는 “11월 초 가족처럼 지냈던 매니저 두 분이 갑작스레 퇴사했고, 최근까지 당사자들과 얘기할 기회가 주어지지 않아 서로 오해가 쌓이게 됐다”며 “어제서야 전 매니저와 대면할 수 있었고 저희 사이의 오해와 불신들을 풀 수 있었다”고 말했다.

그러면서 박나래는 “여전히 모든 것이 제 불찰이라고 생각하고 깊이 반성하고 있다”며 “그동안 저를 믿고 응원해주신 여러분께 다시 한번 머리 숙여 깊이 사과드린다”고 밝했다.

앞서 지난 4일 박나래는 전 매니저들로부터 ‘갑질’ 폭로가 나오면서 논란에 휩싸였다. 여기에 박나래가 이른바 ‘주사이모’라고 불리는 사람으로부터 불법 의료 및 대리처방을 받았다는 추가 의혹까지 제기되면서 논란이 커졌다.

이날 박나래가 활동 중단을 선언하면서 그가 출연하고 있는 MBC 예능 프로그램 ‘나 혼자 산다’, tvN ‘놀라운 토요일’ 등에서 하차할 것으로 보인다.