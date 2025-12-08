[헤럴드경제=나은정 기자] 일본 도쿄의 한 유흥업소에서 토막난 아기 시신이 발견돼 경찰이 수사에 착수했따.

마이니치신문 등 현지 언론에 따르면 지난 6일 오후 9시께 도쿄 스미다구 번화가의 한 유흥업소 직원이 “가게 냉장고를 청소하던 중 아기 머리로 보이는 것을 발견했다”고 경찰에 신고했다.

출동한 경찰은 냉동실 내부에서 생후 1년 미만으로 추정되는 영아의 머리가 비닐봉지에 싸인 채 보관돼 있는 것을 확인했다. 이어 같은 냉동고에서 아기의 양팔과 다리 역시 식품 보관용기에 담긴 상태로 발견됐다. 아직까지 시신의 몸통은 발견되지 않았으며, 성별도 확인되지 않은 것으로 전해졌다.

시신이 발견된 냉장고는 업소 직원들이 공동으로 사용하던 것으로, 시신 발견 당시 냉동실에는 일반 음식과 음료가 함께 보관돼 있었던 것으로 전해져 충격을 주고 있다.

일본 경찰은 현재 사체 유기 및 사체 손괴 혐의로 수사에 나서 범행 시점과 업소 관계자의 연관성 여부 등을 조사하고 있다.