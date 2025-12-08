트럼프 대통령의 귀환은 단순한 정치적 사건을 넘어, 미국 산업과 지정학적 지형의 숨은 축을 다시금 흔들었다. 그가 특히 주목하는 산업은 얼핏 현대 기술과 무관해 보일 수 있다. 그러나 이 세 가지 산업은, 사실상 국가의 힘을 결정하는 근간이다. 에너지, 통화, 그리고 전략 소재. 인공지능(AI)을 위시하여 국가 권력과 자본이 가장 빠르게 흐르는 영역을 선택한 것이다. 이 세 가지 산업을 하나로 묶으면 명확해진다. 에너지, 돈, 소재 - 즉 힘을 움직이는 근본 요소다. 이미 투자자들은 트럼프의 시선을 따라 움직이기 시작했고, 자본은 그가 가리키는 방향으로 흘러가고 있다. 이제 하나씩 살펴보자.

MMR - SMR 다음, 자본이 향하는 진짜 목적지

워싱턴에서 자주 들리는 원자력 키워드는 SMR(Small Modular Reactor)만이 아니다. 조용하지만 강력하게 등장한 새로운 단어는 MMR(Micro Modular Reactor·초소형원자로)이다. SMR이 기존 원전을 소형화한 ‘발전 인프라’라면, MMR은 전혀 다른 철학을 갖는다. 군사기지, 북극 탐사, 우주산업, 광산, 데이터센터 - 필요한 곳에 즉시 투입되는 기동형 원자로다. 과거 원전이 국가 기반 시설이라면, MMR은 현장에서 바로 쓰이는 에너지 병력이다.

트럼프가 MMR에 주목하는 이유는 세 가지로 정리할 수 있다. 첫째, 군사 전략성이다. 미군은 해외 기지, 극지 탐사, 우주 산업 등에서 독립적 전력 확보를 요구해왔다. MMR은 바로 그 요구를 충족한다. 전력을 운송하지 않고 필요한 곳에 바로 공급할 수 있다. 국방비가 기술에 정치적 날개를 달아주는 순간, 산업은 폭발적으로 성장한다.

둘째, 미국 제조업 재건과 일자리 창출이다. MMR은 난이도가 극단적으로 높은 기존 원자력 사업과 달리, 모듈화된 구조를 통해 원자로를 하나씩 공장에서 생산하는 ‘공장형 원전’ 모델을 추구한다. 트럼프가 선호하는 경제 모델 - 제조업 일자리 + 수출 + 동맹국 의존도 강화 - 과 정확히 맞물린다.

셋째, 에너지 패권성이다. 미국은 셰일 혁명을 통해 천연가스 시장을 장악했지만, AI·데이터센터·전기차·반도체 시대를 맞아 새로운 기저 전력 기술이 필요하다. SMR이 발전소 대체를 의미한다면, MMR은 산업과 군사, 디지털 인프라를 작동시키는 힘의 에너지다.

이미 펀드, 사모자본, 연기금이 MMR 산업 사슬에 조용히 자리를 잡았다. 연료, 연료주기, 소형원자로 제조, 토카막형 냉각 소재, 방사선 차폐용 초합금, 냉각계 센서 등 관련 기업들의 매출 전망치가 급격히 상향되고 있다. 원전 생태계의 전선은 MMR 중심의 미세전력 인프라를 누가 선점하느냐로 재편되고 있다. 트럼프가 파리협정을 비판하고 친환경 담론을 냉소해도, 그의 가장 날카로운 촉각은 새로운 전력 패권을 먼저 읽어냈다. “석유가 지난 세대의 권력이었다면, 초미니 원자로는 다음 세대의 신호다.” 언젠가 세계는 다시 묻게 될 것이다. “다음 에너지 패권은 누가 가져갔는가?” 그 질문이 나오기 훨씬 이전부터, 자본은 이미 MMR을 향해 움직이고 있다.

USD1 - 스테이블코인은 코인을 넘은 디지털 패권 전략

트럼프가 워싱턴 중심 무대로 복귀하자 금융시장은 조용히 방향을 바꾸기 시작했다. 연방준비제도(Fed)와 재무부, 상원 금융위원회 문건에서 가장 자주 발견되는 단어는 더 이상 ‘CBDC(중앙은행 디지털화폐)’가 아니다. 그 자리를 대체하는 금융 권력의 핵심어는 스테이블 코인이다. 그러나 시장이 흔히 떠올리는 USDT(테더)나 USDC(써클)를 말하는 것이 아니다. 트럼프 진영이 진짜로 겨누는 목표물은 새로운 스테이블 코인, USD1이다. 디지털 자산 시장의 경쟁처럼 보이지만 본질은 단순한 코인 전쟁이 아니다. 다음 세대의 달러를 누가 대표할 것인가, 달러 패권을 누가 통제할 것인가를 두고 벌어지는 대결이다.

트럼프가 USD1에 집착하는 이유는 분명하다. 첫째, 달러 패권의 디지털 무장이다. 트럼프에게 권력은 단순하다. “달러가 사용되는 한 미국은 패권을 잃지 않는다.” 기존의 CBDC는 관료제적 시스템에 묶여 속도가 느렸지만 스테이블 코인은 민간의 속도를 이용한다. 이미 글로벌 디지털 달러 시장은 USDT가 압도적으로 점령했다. 암시장과 신흥국 송금, 웹3 플랫폼, 국제 온라인 상거래까지 USDT가 달러를 대변한다. 문제는 그 패권을 미국 정부가 쥐고 있지 않다는 사실이다. 트럼프는 여기를 본다. “스테이블 코인은 달러의 디지털 군대다. 지휘권은 반드시 미국이 가져야 한다.” USD1은 바로 그 목적을 위해 설계된 새 깃발이다.

둘째 이유는 월가다. 테더가 ‘속도’, USDC가 ‘신뢰’를 대표한다면 USD1은 월가의 자본 엔진을 결합한 형태가 된다. 국채와 단기채권을 기초자산으로 구성해 미국 금융 시스템 전체와 연결하며, 기관투자가·보험·연금 자금까지 참여 가능한 구조가 논의되고 있다. 스테이블 코인을 발행하는 순간 국채 수요가 늘고, 발행규모가 커질수록 미국의 재정 조달 능력은 더 강해진다. USD1은 디지털 달러 그 자체가 아니라, “달러 금융 생태계를 확장시키는 자본 기계”에 가깝다. 트럼프가 왜 USD1을 밀고 있는지가 분명해진다.

세 번째 이유는 2026년 시행 예정인 스테이블 코인 법안, 일명 ‘지니어스(Genius) 법’이다. 표면적으로는 규제 정비의 틀을 마련하는 것처럼 보이지만 핵심은 미국 금융과 스테이블 코인을 제도적으로 연결하는 스위치다. 가장 중요한 문장은 단 하나다. “공인 스테이블 코인은 국채 및 국채형 단기자산을 기초자산으로 할 수 있다.” 이 문장은 세계 금융을 다시 달러 중심으로 재배치한다. 스테이블 코인이 발행될수록 국채가 팔리고, 디지털 경제가 성장할수록 미국은 더 강해진다. 석유가 20세기 달러 패권의 엔진이었다면 스테이블 코인은 그 다음 엔진이다. 미국 GDP와 기술 산업의 성장 속도만큼 달러의 힘이 확대되는 시스템이다.

지니어스법이 시행되고 USD1이 합법적 금융 인프라로 편입되는 순간 변화는 눈에 띄게 시작될 것이다. AI 데이터센터 결제, GPU 조달, 무역결제, 해외송금, 플랫폼 내 디지털 결제, 국경 없는 채권 투자까지 USD1 결제로 통합된다면 세계 경제의 속도는 곧 미국 국채 금리와 연결된다. 금융과 기술, 무역과 국가 재정이 하나의 엔진으로 움직이게 된다.

그리고, 시장은 이미 움직이고 있다. 크립토 자본이 아니라 기관투자가, 연금, 사모펀드, 빅테크, 글로벌 은행까지 USD1 공급망에 자리를 잡고 있다. 발행 구조, 커스터디, 국채 청산 인프라, 글로벌 결제 게이트웨이, 토큰형 채권 시장, 하이퍼레저 기반 금융망… 돈은 이미 포지션을 취했다. 지금의 질문은 “어떤 스테이블 코인이 1등이 되나?”가 아니다. “다음 세대의 달러를 누가 지휘하나?”이다. 트럼프는 답을 정해놓았다. 그는 단지 USD1을 밀고 있는 것이 아니다. 미국 금융 패권의 미래 버전을 다시 설계하고 있다.

언젠가 세계는 다시 묻게 될 것이다. “금융 패권은 누가 가져갔는가?” 그 질문이 나오기 훨씬 이전부터, 자본은 이미 USD1을 향해 움직이고 있다.

희토류 - 미래 산업과 전쟁을 지배하는 보이지 않는 지렛대

세 번째 산업은 눈에 잘 보이지 않지만, 그 힘은 가장 강력하다. 희토류(Rare Earth)다. 전기차 모터, 풍력 터빈, 드론, 레이더, 반도체 장비, 우주산업, 미사일-첨단 제조와 군사 장비의 핵심에는 고성능 영구자석이 들어간다. 반도체가 산업을 움직인다면, 영구자석은 그 심장을 뛰게 하는 힘이다.

지난 20년간 대부분의 희토류 공급망은 중국이 장악했다. 미국의 첨단 기술이 아무리 강해도, 핵심 소재를 중국에 의존한다는 구조적 모순이 존재했다. 트럼프는 이 지점을 정확히 파악했다. 전쟁은 탱크에서 시작되는 것이 아니라 광산에서 시작되며, 산업 패권은 공장이 아니라 공장에 들어가는 소재를 누가 통제하느냐에서 결정된다.

트럼프 행정부는 희토류 공급망 재건을 국가전략으로 채택했고, 그 정책의 최대 수혜자가 MP 머티리얼스(MP Materials)였다. 이 회사는 단순한 광산기업이 아니라, 미국 희토류 자립 프로젝트의 상징이다. 채굴·정제·자석 제조까지 수직계열화를 구축하고, 미국 국방부가 직접 지분을 보유하고 장기 구매계약을 체결한 것도 우연이 아니다. 트럼프의 산업철학 - 제조업+일자리+동맹 수출+군사 기술 자립 - 이 그대로 반영된 모델이다. 트럼프가 가장 선호하는 산업 모델 - “미국 제조업 부활 + 일자리 창출 + 동맹 수출 + 군사력 강화” - 의 교본 같은 형태가 MP 머티리얼스다.

그의 마음속 확신을 가장 분명하게 보여준 사건은, 한때 전 세계를 들썩였던 그린란드 인수 시도였다. 많은 이들이 이를 농담으로 받아들였지만, 트럼프의 시선은 농담이 아니었다. 그린란드는 희토류·니켈·코발트·우라늄이 풍부하며, 북극항로 전략의 요충지다. 석유 시대가 종결되고 전기·전력·배터리·자석·드론·우주 시대가 시작될 때 가장 비싸지는 자산이 무엇인지 트럼프는 알고 있었다. 그린란드 인수 시도는 정치적 해프닝이 아니라, 전략자원 확보 경쟁의 예고편이었다.

그리고 지금 그 예고편이 현실이 되고 있다. 중국은 희토류·특수금속·자석 관련 수출규제를 카드로 꺼내 들었고, 미국은 MP 머티리얼스를 중심으로 공급망을 재구축하는 반격에 나섰다. 이제 전선은 단순한 반도체나 AI 경쟁이 아니라, 그 모든 산업을 움직이는 소재의 전쟁 - 자원 패권 전쟁으로 확장됐다. 자본과 정책, 군사력은 모두 이 흐름 안에서 맞물리고 있다. 트럼프는 세계를 조각하는 힘의 원리를 너무 잘 안다. 전쟁은 탱크로 시작되는 것이 아니라 광산에서 시작된다. 산업 패권은 공장에서 결정되는 것이 아니라 공장에 들어가는 소재를 누가 쥐고 있는가에서 결정된다. 20세기의 석유가 전쟁과 경제의 신경줄이었다면, 21세기의 산업과 군사력은 희토류 없는 세계를 상상할 수 없다.

언젠가 세계는 다시 묻게 될 것이다. “미래 산업의 엔진을 움직이는 핵심 소재의 주도권은 누가 가져갔는가?” 그 질문이 본격적으로 논의되기도 훨씬 이전부터, 트럼프는 이미 희토류를 향해 손을 뻗었다.

트럼프가 선택한 세 산업은 한눈에 연결되지 않을 수 있다. 그러나 본질은 하나다.

MMR - 전력을 통제하면 산업을 통제한다. USD1 - 통화를 통제하면 자본을 통제한다. 희토류 - 소재를 통제하면 공급망과 기술을 통제한다. 힘이 흐르는 근본을 아는 사람은 유행을 쫓지 않는다. 유행을 만들고, 유행이 따라오게 만든다. 언젠가 세계는 다시 묻게 될 것이다. “다음 세대의 산업 패권은 누가 가져갔는가?” 그리고 그 질문이 공식적으로 논의되기 훨씬 이전부터, 자본은 이미 그 답을 향해 움직이고 있다.