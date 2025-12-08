12월 31일까지 기획전 차량 대상 혜택 제공 ‘마이카’에 보유 차량 등록 이벤트도 진행

[헤럴드경제=서재근 기자] 국내 최대 직영중고차 플랫폼 기업 K Car(케이카)가 연말 맞이 이벤트 ‘메리 케이카 데이’를 열고, 다양한 혜택과 경품을 증정하는 행사를 진행한다고 8일 밝혔다.

오는 31일까지 진행되는 이번 프로모션은 한 해를 마무리하는 연말 시즌에 합리적인 가격으로 중고차를 구매할 수 있도록 다양한 혜택을 마련했다.

먼저 겨울철 차량 문제에 대한 우려를 낮추기 위해 기획전 차량을 구매하는 고객 대상으로 품질 보증 연장 서비스 ‘케이카 워런티(KW)’를 무상 제공한다.

‘KW6 무료기획전’ 차량 구매자는 180일 동안 최대 1000만원 보증수리 혜택을, ‘KW3 무료기획전’ 차량 구매자는 90일 동안 최대 500만원의 보증수리 혜택을 제공한다.

매주 화요일 오전 10시에 열리는 ‘위클리 특가’ 기획전에서는 최대 400만원의 할인을 제공하며, 신규 등록 차량을 배송비 없이 구매할 수 있는 ‘홈서비스 타임딜’ 대상 차량도 확대해 운영할 계획이다. ‘K Car 렌트’ 기획전을 통해 차량을 계약하는 고객에게 ‘주유권 10만원’을 증정한다.

아울러 누구나 참여 가능한 고객 감사 이벤트도 진행된다. 케이카 어플리케이션 내 ‘마이카’에 보유 차량을 등록하고 혜택 수신에 동의하면 추첨을 통해 5000명에게 메가커피 ‘HOT 아메리카노’ 쿠폰이 제공된다.

정인국 케이카 사장은 “연말을 맞아 고객들이 보다 합리적으로 차량을 구매할 수 있도록 풍성한 이벤트를 준비했다”며 “누구나 쉽게 참여 가능한 경품 이벤트도 함께 마련한 만큼 많은 고객이 혜택을 누리길 바란다”고 말했다.