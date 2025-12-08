독일 럭셔리 스포츠카업체 포르셰의 볼프강 포르셰(82) 회장이 네 번째 결혼을 했다. 상대는 20세 연하인 가브리엘라 추라이닝겐(62세) 여사다.

포르셰 회장의 미디어 담당 대리인은 7일(현지시간) dpa 통신 등 현지 매체들에 포르셰가 오스트리아 잘츠부르크에서 가브리엘라 추라이닝겐과 비공개 결혼식을 올렸다고 전했다. 미디어 담당은 신혼부부의 사생활을 존중해 추가 문의는 자제해달라고 당부했다.

포르셰는 1970년 처음 결혼한 이후 이혼과 재혼을 거듭해오다 2023년 세 번째 부인과 이혼 절차에 들어갔다. 당시 세번째 부인이 치매 진단을 받은 뒤 여러 행동에 변화가 생기면서, 볼프강 포르셰가 더 이상 그와 함께 지내기 어렵다고 판단했다고 전해진다.

네 번째 부인인 추라이닝겐은 귀족 출신으로, 현재 독일 최대 철강업체 티센크루프의 뿌리가 된 티센 가문 출신이다. 1991년 카를 에미히 라이닝겐 후작과 결혼했다 1998년 이혼했고, 같은 해 이스마일파 신앙 공동체의 지도자인 카림 아가 칸 4세와 재혼했다 2014년 이혼했다.

포르셰는 추라이닝겐과 20여년간 알고 지내다, 2003년 1월 몰디브에서 같이 휴가를 보낸 뒤 함께 지내기 시작한 것으로 알려졌다.

볼프강 포르셰는 포르셰 창업자 페르디난트 포르셰(1875∼1951)의 손자로, 2007년부터 포르셰 감독 이사회 의장을 맡고 있다. 포르셰 가문은 페르디난트의 사돈 집안인 피에히 가문과 함께 포르셰 지주회사를 통해 독일 최대 자동차 업체 폭스바겐그룹도 지배하고 있다.

도현정 기자