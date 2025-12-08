강서구 화곡본동시장·남부골목시장에서 진행 e-커머스 세미나 인기…“든든한 동반자 될 것”

[헤럴드경제=최은지 기자] 홈앤쇼핑이 ‘전통시장 살리기 프로젝트’의 올해 마지막 다섯 번째 행사를 서울 강서구 화곡본동시장과 남부골목시장에서 진행했다고 8일 밝혔다.

1950년대 형성된 화곡본동시장은 다양한 먹거리 중심의 친근한 소규모 시장이며, 1970년대 이후 조성된 남부골목시장은 500m 이상 길게 이어진 대규모 시장으로 총 11개의 출입구를 갖춘 지역 대표 상권이다.

5일 진행된 행사에는 진교훈 강서구청장, 윤영회 중소벤처기업진흥공단 서울지역본부장, 이정욱 소상공인시장진흥공단 서울지역본부장, 김재진 홈앤쇼핑 경영부문장 등 다양한 기관과 전통시장 상인회 관계자가 참석했다.

행사는 1부와 2부로 나뉘어 진행됐으며, 1부에서는 화곡본동시장과 남부골목시장에서 구매한 물품을 장애인 시설, 아동센터, 미혼모 보호시설 등 지역의 도움이 필요한 기관에 기부하는 나눔 프로그램이 진행됐다.

2부에서는 전통시장 상인들의 디지털 역량 강화를 위한 e-커머스 세미나가 열렸다. 홈앤쇼핑은 방송 입점 안내 및 전통시장이 앞으로 나아가야할 방향성에 대해 소개해 상인들의 큰 관심을 받았다. 또한 소상공인시장진흥공단은 정부의 전통시장 디지털 전환 정책과 실행 방안을 안내해 상인들의 실질적인 변화 가능성을 제시했다.

이번 프로젝트는 온라인 판매 지원, 방송 판매 기회 제공, 전통시장 전용 3분 홍보 영상 제작, e-커머스 교육 등 다채로운 프로그램으로 구성되어 상인들의 지속 가능한 성장 기반을 마련하는 데 목적을 두고 있다. 특히 홈앤쇼핑은 우수 소상공인을 선정해 홈쇼핑 방송 기회를 제공하는 등 구체적인 판로 확대에 적극 나설 예정이다.

김재진 홈앤쇼핑 경영부문장은 “올해 전국 다섯 개 권역 전통시장을 찾아다니며 시장을 지켜온 상인분들의 따뜻한 마음과 헌신을 가까이에서 느낄 수 있었다”며 “앞으로도 전통시장이 시대 변화 속에서도 계속 사랑받는 공간으로 성장할 수 있도록 든든한 동반자가 되겠다”고 소감을 전했다.