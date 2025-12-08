김경수 지방시대위원장 주제 발표 5극3특 국토공간 대전환 전략 보고

[헤럴드경제=문혜현 기자] 이재명 대통령이 8일 지방시대위원회 보고회를 열고 튼튼한 지방자치, 강력한 균형성장을 모색한다.

대통령실은 이날 이 대통령이 ‘5극3특 국토공간 대전환, 대한민국을 넓게 쓰겠습니다’를 주제로 보고회를 갖는다고 밝혔다.

회의는 ‘지방분권과 지역 균형성장을 위한 5극3특 권역별 실행방안’을 논의하기 위해 마련됐으며, 비서실장, 정책실장, 정무수석, 지방시대위원장, 지방시대위원 등 30여 명이 참석한다.

이날 회의는 대통령 모두발언에 이어 김경수 지방시대위원장의 주제발표가 이어진다. 이후 참석자의 자유토론이 진행될 예정이다. 전 국민이 실시간으로 토론을 지켜볼 수 있도록 KTV와 유튜브를 통해 생중계된다. 특히 지방시대위원회의 ‘5극3특 국토공간 대전환 전략추진 및 자치분권 기반 강화 추진 방안’ 보고 이후 지방시대위원회 위원들의 의견 청취를 통해 다양한 의견을 수렴한다는 계획이다.

대통령실은 “이번 행사를 통해 수렴한 의견을 반영해 튼튼한 지방자치, 강력한 균형성장으로 지역이 새로운 성장엔진으로 산업과 미래전략을 만들어갈 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.