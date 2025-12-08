26일까지 캐스퍼 연계 이벤트 소원 트리 이벤트 등 총 5가지 진행

[헤럴드경제=권제인 기자] 현대자동차가 엔트리 스포츠유틸리티차량(SUV) 캐스퍼와 함께 연말 이벤트를 실시한다고 8일 밝혔다.

현대차는 이날부터 오는 26일까지 ▷Hello 2026! 소원 트리 이벤트 ▷미니게임 ‘산타 디보와 함께 선물을 배달해주세요!’ 이벤트 ▷제1회 캐스퍼 굿즈 디자인 공모전 수상작 공개 및 사전예약 이벤트 ▷캐스퍼 with 조구만 신상품 출시 및 기념 이벤트 ▷홀리데이 콘셉트 조구만 월페이퍼 & 카카오톡 테마 배포 등 총 5개의 이벤트를 진행한다.

‘Hello 2026! 소원 트리 이벤트’는 캐스퍼 홈페이지에 2026년 새해 소원을 작성하면 추첨을 통해 현대차와 조구만의 2026년 컬래버레이션 캘린더를 증정하는 행사이다.

소원 트리는 고객이 작성한 새해 소원이 일정 수량 모일 때마다 미니 전구가 1개씩 점등되는 형식으로, 소원 1000개가 모이면 모든 미니 전구가 점등되고 트리 최상단 디지털페이스 별이 켜지며 소원 트리가 완성된다. 소원 트리 이벤트에 참여한 고객 중 추첨을 통해 300명에게 2026 ‘캐스퍼 with 조구만 캘린더’를 증정할 예정이다.

미니게임 ‘산타 디보와 함께 선물을 배달해주세요!’ 이벤트는 산타 디보가 캐스퍼 일렉트릭의 1회 충전 시 주행 가능 거리인 315㎞를 돌며 친구들에게 선물을 배달하는 콘셉트의 미니 게임에 참가해 총 3개의 미션 지점을 통과할 때마다 경품에 자동 응모되는 이벤트이다.

디보는 캐스퍼 일렉트릭 2열 도어에 새겨져 있는 캐스퍼 일렉트릭을 상징하는 디지털 페이스 캐릭터다. 미니게임 이벤트에서 미션 완수 최단 시간을 기록한 참여자에게는 신라호텔 숙박권을 증정한다.

‘제1회 캐스퍼 굿즈 디자인 공모전 수상작 공개 및 사전예약 이벤트’는 지난 9월 진행한 캐스퍼 굿즈 디자인 공모전에서 수상한 7개 작품을 소개하고 실제 상품화가 이뤄진 대상 수상작 ‘디보 시트백 수납함’의 사전예약을 진행한다. 디보 시트백 수납함은 운전석이나 조수석 뒤에 다양한 물품을 보관할 수 있는 굿즈로 캐스퍼 차량 내 공간을 효율적으로 활용할 수 있다.

‘캐스퍼 with 조구만 신상품 출시 기념 이벤트’는 차량용 목베개와 액막이 인형, 모니터 피규어, 쿠션 담요, 선글라스 클립 등 5개의 조구만 컬래버레이션 굿즈를 론칭하고 사전예약을 받는다. 이벤트 기간 중 사전예약을 하면 모니터 피규어, 쿠션 담요, 선글라스 클립 등 이번에 출시한 신상품을 20% 할인받을 수 있다.

현대차 관계자는 “캐스퍼 온라인은 차량을 구매하는 공간에서 더 나아가 고객과 양방향 소통의 공간으로 영역을 확장하고 있다”며 “2025년에 찾아 주신 고객들의 많은 사랑에 감사드리며 앞으로도 즐거운 경험이 쌓이는 공간이 될 수 있도록 다양한 재미가 가득한 콘텐츠를 지속적으로 선보일 계획”이라고 말했다.