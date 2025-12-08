스타필드빌리지 운정 위치…경기 서북부 접근성 강화

[헤럴드경제=권제인 기자] 아우디 코리아는 아우디 공식 딜러사인 태안모터스가 ‘아우디 파주 전시장’을 새롭게 오픈했다고 8일 밝혔다.

아우디 파주 전시장은 파주 운정 신도시 내 스타필드빌리지 운정 1층에 위치한 시티몰 컨셉스토어로, 경기 서북부 지역 고객의 접근성을 크게 높였다.

총 연면적 276.9㎡ 규모의 전시장에는 최대 4대의 주요 모델을 전시할 수 있는 공간이 구성돼 있으며, 모델별 상담 존을 배치했다.

또한 3D 디지털 환경에서 차량 색상 및 내·외장 옵션을 시각적으로 구현해 볼 수 있는 DRM 시스템을 도입해 고객이 ‘나만의 아우디’를 직접 구성해 보는 체험형 상담 경험을 제공한다. 전면에 설치된 대형 미디어월은 브랜드 아이덴티티와 미디어 아트를 결합해 보다 풍부한 시각적 몰입감을 선사한다.

스티브 클로티 아우디 코리아 사장은 “스타필드빌리지 운정은 경기 서북부 핵심 상권으로, 고객이 일상 속 공간에서 아우디의 프리미엄 브랜드 경험을 자연스럽게 접할 수 있는 최적의 장소”라며 “앞으로도 고객과 만나는 다양한 접점을 고민하며, 브랜드 경험의 폭을 넓힐 수 있는 방안을 지속적으로 모색해 나가겠다”고 말했다.

강형규 태안모터스 대표는 “파주 지역 고객에게 더 가까운 곳에서 아우디 브랜드를 경험할 수 있는 공간을 마련하게 되어 매우 뜻깊게 생각한다”며 “새로운 전시장을 통해 고객 만족을 최우선으로 하는 서비스를 선보이겠다”고 전했다.