[헤럴드경제=강승연 기자] 쿠팡이 대규모 개인정보 유출과 관련해 ‘노출’을 ‘유출’로 정정하고 피싱 등 2차 피해 방지법을 안내하는 공지를 추가로 내놨다.

쿠팡은 7일 홈페이지와 고객에게 발송한 문자메시지를 통해 “개인정보 유출사고에 관해 재안내 드린다”며 “새로운 유출 사고는 없었으며, 앞서 11월 29일부터 안내해 드린 개인정보 유출 사고에 대해 사칭, 피싱 등 추가 피해 예방을 위한 주의사항을 안내해 드리는 것”이라고 공지했다.

쿠팡은 “이번 유출을 인지한 즉시 관련 당국에 신속하게 신고하고 조사에 적극 협력하고 있다”며 “이번 사고 발생 직후 비정상 접근 경로를 즉시 차단했으며, 내부 모니터링을 한층 더 강화했다”고 강조했다.

앞서 개인정보보호위원회는 지난 3일 쿠팡에 개인정보 ‘노출’ 통지를 ‘유출’ 통지로 수정하고, 유출 항목을 빠짐없이 반영해 재통지하라고 요구했다. 이에 쿠팡은 유출된 정보가 고객 이름, 이메일 주소, 배송지 주소록(주소록에 입력된 성명, 전화번호, 주소, 공동현관 출입번호), 일부 주문정보라고 알렸다.

그러면서 “현재까지 고객님의 카드 또는 계좌번호 등 결제정보, 비밀번호 등 로그인 관련 정보, 개인통관부호는 유출이 없었음을 수차례 확인했다”며 “경찰청에서는 전수조사를 통해 쿠팡에서 유출된 정보를 이용한 2차 피해 의심 사례는 발견되지 않았다고 발표했다”고 전했다.

쿠팡은 피해 예방에 대한 방법도 소개했다. 쿠팡은 “전화나 문자로 앱 설치를 요구하지 않는다”며 “사기범들이 스미싱·피싱 문자로 ‘쿠팡’을 사칭할 수 있으니 출처가 불분명한 링크는 절대 클릭하지 말고, 해당 문자는 삭제해 달라”고 당부했다.

쿠팡은 또 “의심스러운 전화·문자메시지는 112 또는 금융감독원에 신고하기를 바란다”며 “‘금융거래 안심차단 서비스’ 이용을 권장하고, 쿠팡 공식 고객센터가 발송하는 문자 메시지인지 확인해 달라”고 강조했다.

아울러 “쿠팡 배송지 주소록에 공동주택·공동현관 출입번호를 입력하셨다면 해당 공동현관 출입번호를 변경하는 것을 권장한다”고 밝혔다.