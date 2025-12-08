캠페인 아시아 ‘올해의 에이전시’ 선정 양국 통틀어 단 1명…국내 에이전시 1위도

[헤럴드경제=김현일 기자] 김정아 이노션 대표이사 겸 최고 크리에이티브 책임자(CCO)가 글로벌 광고 마케팅 전문지 캠페인 아시아가 주관한 ‘2025 올해의 에이전시’에서 한국과 일본을 통틀어 단 1명에게 주어지는 ‘올해의 크리에이티브 리더’에 선정됐다.

이노션은 한국의 ‘올해의 에이전시’ 1위도 차지하며 조직과 리더십 모두 아시아 최고로 공식 인정받는 성과를 거뒀다.

8일 이노션에 따르면 김정아 대표이사는 ▷광고 형식을 뛰어넘어 브랜디드 콘텐츠의 새로운 진화를 보여준 현대차 ‘밤낚시’ 캠페인 ▷고령층의 이용 환경을 근본적으로 개선한 시니어 맞춤형 사회적 책임(CSR) 프로젝트 ‘안전목욕탕’ 등으로 ‘크리에이티브 리더’를 수상했다.

기술과 크리에이티브를 융합한 조직을 신설하고 데이터 기반의 설루션을 제안한 점, 드라마·예능·다큐멘터리까지 아우르는 엔터테인먼트 전문 조직 ‘스튜디오 어빗’을 설립한 점도 높은 평가를 받았다.

이노션은 최근 유력 광고제인 ‘원 아시아 크리에이티브 어워즈’에서 ‘올해의 에이전시’를 수상한 데 이어 이번에 ‘올해의 에이전시’ 국내 1위에 오르며 다시 한번 글로벌 성과를 입증했다.

캠페인 아시아는 이노션에 대해 ▷광고를 넘어선 새로운 콘텐츠 실험 ▷데이터 기반의 비즈니스 모델 혁신 ▷조직문화·인재경영의 시스템적 향상 ▷산업 발전을 위한 공익 기여 ▷지속 가능한 성장 기반 등 다양한 방면에서 두드러진 성과를 보여줬다고 평가했다.

특히 다양한 AI 파트너사와 전략적 업무협약을 체결하고 AI 기반 데이터 생태계를 구축하고 있는 점을 주목하며 “전통 광고대행사가 아닌 미래형 브랜드 경험 기업으로 진화하고 있다”고 호평했다.

김정아 이노션 대표이사는 “이번 수상은 이노션의 전방위적 성과에 대한 국제적 인정”이라며 “앞으로도 광고를 넘어 브랜드 경험을 설계하는 기업으로서 글로벌 무대에서 더 큰 도약을 이어가겠다”고 말했다.