17일 동작구청 대강당서 ‘자율 체험 프로그램 및 동기부여 특강’ 진행 … 8일부터 선착순 400여 명 모집

[헤럴드경제=박종일 선임기자]동작구(구청장 박일하)가 오는 17일 오후 4시 구청 4층 대강당에서 관내 고3 수험생 등 400여 명을 대상으로 ‘힐링 토크콘서트’를 개최한다.

이번 토크콘서트는 입시 전문 유튜버 ‘미미미누’를 초청해 입시 스트레스로 지친 학생들이 잠시 쉼을 얻고, 진로를 향해 동기를 새롭게 다질 수 있도록 마련됐다.

행사장은 크리스마스 콘셉트로 꾸며지며, 1부 사전 프로그램은 자율 체험 방식으로 진행된다.

슬라이드 ‘동작 스타’를 비롯해 ▲포토존 ▲게임존 ▲퍼스널컬러 등 다양한 부스가 운영되며, 참여 학생은 구청 공식 SNS 구독 인증 후 자유롭게 이용할 수 있다. 스탬프 2개를 달성한 학생은 20명씩 선착순으로 미미미누와 사진 촬영 기회도 주어진다.

2부 본행사는 동작댄싱데이(DDD) 페스티벌에서 K-POP 댄스 부문 대상을 받은 ‘J2G’의 오프닝 공연으로 시작된다. 이어 구독자 187만 명을 보유한 유튜버 ‘미미미누’가 무대에 올라 동기부여 특강을 펼친다.

그는 “수능 끝난 여러분, 정말 고생 많았어요”, “수능 망했다고 인생이 끝나는 게 아닙니다” 등 콘텐츠를 통해 현실적인 조언과 경험담을 나누며 수험생들로부터 큰 공감을 얻고 있다.

참가 신청은 8일 오후 2시부터 구청 누리집 통합예약시스템을 통해 선착순으로 할 수 있다.

접수 완료자에게는 알림톡을 통해 개별 안내가 제공되며, 자세한 사항은 구청 교육정책과로 문의하면 된다.

박일하 동작구청장은 “입시라는 긴 여정을 지나온 수험생들에게 따뜻한 위로와 용기를 전하고자 이번 행사를 준비했다”며 “앞으로도 청소년들이 자신의 꿈을 향해 힘차게 나아갈 수 있도록 다양한 지원 프로그램을 확대해 나가겠다”고 말했다.