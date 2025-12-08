강남구와의 협약을 통해 제공되는 ‘강남인강’ 강좌 대상… 연회비 일부 또는 전액 지원 중·고등학생 연중 신청, 예비 중학생은 2025년 12월~2026년 2월 신청 가능

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 강북구(구청장 이순희)는 강남구와의 협약을 통해 제공되는 인터넷 수능방송 ‘강남인강’ 강좌의 연회비를 지원한다.

지원 대상은 강북구에 거주하거나 구 소재 학교에 다니는 중·고등학생으로, 신청은 연중 상시 가능하다. 2026학년도 예비 중학생(현 초등학교 6학년)의 경우 2025년 12월부터 2026년 2월까지 기간 내 신청할 수 있다.

학생들은 1300여 개의 내신·수능 대비 강좌를 1년간 자유롭게 이용할 수 있다. 강의는 유명 자사고 출신 강사, EBS 강사, 현직 교사, 학원 강사 등 다양한 전문 강사진으로 구성되어 있으며, 개념·기초부터 심화·문제풀이까지 단계별 학습이 가능해 학생 수준에 맞춘 맞춤형 학습이 가능하다.

연회비는 5만 원이며, 협약기관 할인(10%)을 적용한 4만5000 원 중 강북구가 2만5000 원을 지원한다.

이에 따라 일반 학생은 2만 원만 부담하면 된다. 기초생활수급자, 차상위계층 등 사회적 배려 대상자는 연회비 전액이 지원된다.

신청은 강북구 홈페이지 통합예약시스템을 통해 온라인으로 할 수 있으며, 사회적 배려 대상자는 주소지 동주민센터에서 방문 신청할 수 있다. 단, 사회적 배려 대상자는 강북구 거주 학생만 신청 가능하다. 모집은 지원 예산 한도 내에서 선착순으로 마감될 수 있으며, 신청이 완료되면 수강권은 문자로 개별 발급된다.

구는 학생들의 학습 접근성을 높이고 교육비 부담을 줄이기 위해 온라인 학습 지원 사업을 꾸준히 이어오고 있으며, 앞으로도 교육 복지 향상을 위한 다양한 지원책을 지속적으로 확대해 나갈 계획이다.

구 관계자는 “학생들이 경제적 부담 없이 수준별 학습 콘텐츠를 활용할 수 있도록 지속적으로 지원하겠다”며 “예비 중학생도 신청이 가능한 만큼 더 많은 학생들에게 도움이 되길 바란다”고 말했다.