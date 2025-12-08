[헤럴드경제(의성)=김병진 기자]경북 의성군은 지난 4일 의성군보건소 대회의실에서 공공산후조리원 기본 및 실시설계용역 착수보고회를 개최했다.

이날 보고회에는 의성군 관계자, 군의회, 전문가, 용역사 등 24명이 참석했다.

공공산후조리원 설치 사업은 ‘이웃사촌 시범마을’정책과 함께 아이 낳고 키우기 좋은 지역환경 구축을 위한 핵심 기반시설로 추진되고 있다.

이번 보고회에서는 공공산후조리원 건립의 첫 단계인 설계 방향을 중심으로 ▲배치계획 ▲건축 및 운영 설계안 ▲향후 추진일정 등이 종합적으로 논의됐다.

참석자들은 산모와 신생아의 안전 확보, 감염관리 기준 충족, 편의성을 고려한 동선계획 등 설계의 핵심 요소를 심도 있게 검토했다.

의성군은 향후 건축 등 분야별 세부 설계를 진행하며 2027년 12월 완공을 목표로 사업을 추진한다.

또 제로에너지 건축물 인증과 BF(장애물 없는 생활환경) 인증도 준비해 안전하고 친환경적인 시설 구현을 목표로 하고 있다.

김주수 의성군수는 “공공산후조리원은 의성군이 추진해 온 필수의료체계 구축의 중요한 마무리 단계”라며 “군민이 믿고 이용할 수 있는 공공 돌봄 체계 완성을 위해 설계부터 운영까지 철저히 준비해 나가겠다”고 말했다.