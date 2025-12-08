[헤럴드경제(경주)=김병진 기자]한국수력원자력(이하 한수원)이 지난 5일 서울 국민대에서 개최된 제14회 한국정책학회 한국정책대상(공공부문) 시상식에서 ‘리스크정보활용성능기반 체계 도입’으로 최고 영예인 ‘정책대상’을 수상했다.

한국정책대상은 행정, 정책학 분야의 선도적 학회인 한국정책학회가 해마다 우수 정책을 수행한 공공기관을 선정해 수여하는 상이다.

한수원은 원전의 안전성, 신뢰성 그리고 효율성을 높일 수 있는 리스크정보활용성능기반 체계(RIPBA) 도입을 위해 2022년부터 꾸준히 노력해 왔으며 특히 2023년에는 자체적으로 수립한 로드맵에 따라 분야별 세부 과제를 수립해 이행해오고 있다.

규제기관 및 산학연 이해관계자 공감대 형성을 위한 세미나, 포럼, 학회 등에도 적극적으로 참여하고 있으며 새로운 정책이 사내뿐만 아니라 국내 원자력계 전체에 안착될 수 있도록 다양한 활동을 수행하고 있다.

원자력안전위원회에서도 2025년 핵심 추진 과제로 ‘원자력 시설 규제시스템 혁신’을 주제로 리스크정보활용성능기반 규제 도입 로드맵 수립을 선정했다.

올해 개최된 2025 원자력안전 규제정보 회의에서는 특별세션으로 ‘규제체계 패러다임 전환’을 주제로 RIPBA 도입 필요성에 대한 공감대를 형성한 바 있다.

전대욱 한수원 사장 직무대행은 “기후변화에 대응하고 탄소중립 사회를 실현하기 위해서는 원자력 에너지의 효율적인 활용이 필수적”이라며 “앞으로도 현재에 만족하지 않는 혁신적인 정책 도입으로, 원전의 안전성과 효율성을 동시에 높일 수 있도록 노력하겠다”라고 말했다.