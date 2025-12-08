[헤럴드경제(경주)=김병진 기자]한국수력원자력(이하 한수원)이 지난 5일 서울 국민대에서 개최된 제14회 한국정책학회 한국정책대상(공공부문) 시상식에서 ‘리스크정보활용성능기반 체계 도입’으로 최고 영예인 ‘정책대상’을 수상했다.
한국정책대상은 행정, 정책학 분야의 선도적 학회인 한국정책학회가 해마다 우수 정책을 수행한 공공기관을 선정해 수여하는 상이다.
한수원은 원전의 안전성, 신뢰성 그리고 효율성을 높일 수 있는 리스크정보활용성능기반 체계(RIPBA) 도입을 위해 2022년부터 꾸준히 노력해 왔으며 특히 2023년에는 자체적으로 수립한 로드맵에 따라 분야별 세부 과제를 수립해 이행해오고 있다.
규제기관 및 산학연 이해관계자 공감대 형성을 위한 세미나, 포럼, 학회 등에도 적극적으로 참여하고 있으며 새로운 정책이 사내뿐만 아니라 국내 원자력계 전체에 안착될 수 있도록 다양한 활동을 수행하고 있다.
원자력안전위원회에서도 2025년 핵심 추진 과제로 ‘원자력 시설 규제시스템 혁신’을 주제로 리스크정보활용성능기반 규제 도입 로드맵 수립을 선정했다.
올해 개최된 2025 원자력안전 규제정보 회의에서는 특별세션으로 ‘규제체계 패러다임 전환’을 주제로 RIPBA 도입 필요성에 대한 공감대를 형성한 바 있다.
전대욱 한수원 사장 직무대행은 “기후변화에 대응하고 탄소중립 사회를 실현하기 위해서는 원자력 에너지의 효율적인 활용이 필수적”이라며 “앞으로도 현재에 만족하지 않는 혁신적인 정책 도입으로, 원전의 안전성과 효율성을 동시에 높일 수 있도록 노력하겠다”라고 말했다.
